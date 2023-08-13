快訊／仁愛鄉停課10天！南投縣府宣布：全縣明正常上班課

▲南投縣14日恢復正常上班上課。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

卡努颱風引進的西南氣流帶來致災性降雨，重創南投縣仁愛鄉，稍早南投縣政府宣布，明(14日)全縣恢復正常上班、正常上課。

仁愛鄉自4日早上緊急停班課後，9日恢復正常上班但停止上課，10日到13日依然維持正常上班但停止上課，連續停課10天後，明天恢復正常上課。

卡努颱風災區持續進行搶修復原作業，目前已無道路受損阻斷及受困人員，收容所內也僅有7位偏村民眾；南投縣政府稍早宣布：明（8/14）日全縣已恢復正常上班、正常上課，距災情爆發已相隔10天。

南投縣卡努風災應變中心指出，道路橋樑方面僅剩台14線64.1K（觀音瀑布路段）路基下陷、預計18日恢復雙向全線通車，94K廬山部落之後路段仍封閉管制，投83線、投89線皆已搶通，夜間安全交管從晚間6時至隔日7時封閉，投85線也已搶通，夜間安全交管從晚間6時至隔日6時封閉，橋樑受損則有守成橋斷裂無法通行，武界新橋因橋面凹陷、平靜橋因橋墩受損而封橋。

收容所包括南豐天主堂收容有4位南豐村民，暨南大學則收容3位精英村民；縣府環保局、國軍，以及新竹、台中、雲林等3協助縣市人力和機具也持續進行災後土石清運、災情掌握、環境消毒等復原工作。