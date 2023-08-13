英仙座流星雨今晚最壯觀　「每小時百顆流星」最佳觀賞時間曝

▲英仙座流星雨今晚報到，近年來觀賞條件最佳。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

今夏最美的流星雨今晚登場！台北市立天文館今指出，夏季最壯觀的英仙座流星雨將在今晚（13日）達到極大，尤其今年星況良好，根據預報每小時平均可達百顆流星雨，是近年來觀賞條件最佳的一次，這次也特別派員深入高山全程直播流星雨實況，今晚當晚7時30分起可鎖定YouTube頻道直播，並有專業解說。

台北天文館表示，今晚8時左右，英仙座流星雨輻射點將從東北方升起，之後隨著輻射點升高，流星數量也漸增，而影響觀賞流星的月亮則在凌晨3時左右才升起，建議可把握月出前的時間觀賞，觀賞流星雨不需要特殊設備，只要在無光害、視野開闊處以肉眼或相機即可捕捉到劃過天際的流星美景。

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台北天文館進一步指出，今年英仙座流星雨極大落在今晚，預測ZHR值（每小時天頂流星數）可達到100，由於已過下弦，上半夜幾乎不受月光影響，是近年來觀賞條件最佳的一次。

台北天文館說明，流星雨的來源通常是彗星通過地球軌道附近時遺留的灰塵與殘骸，英仙座流星雨的母彗星是編號109號的史威福-塔托彗星（109P/Swift-Tuttle），由於這顆彗星的殘餘物質相當豐富，所以每年英仙座流星雨的數量都相當多。近年在2016、2017與2021年還曾出現每小時近150顆的爆發。