英仙座流星雨周日最壯觀　每小時百顆流星劃天際

▲英仙座流星雨周日報到，近年來觀賞條件最佳。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立天文館今指出，夏季最壯觀的英仙座流星雨將在周日（8/13）前後達到極大，今年星況良好，預報每小時平均可達百顆流星雨，是近年來觀賞條件最佳的一次，台北天文館將派員深入高山直播流星雨實況並搭配專業解說，當晚7時30分起透過YouTube頻道直播。

台北天文館表示，流星雨的來源通常是彗星通過地球軌道附近時遺留的灰塵與殘骸，英仙座流星雨的母彗星是編號109號的史威福-塔托彗星（109P/Swift-Tuttle），由於這顆彗星的殘餘物質相當豐富，所以每年英仙座流星雨的數量都相當多。近年在2016、2017與2021年還曾出現每小時近150顆的爆發。

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台北天文館進一步指出，今年英仙座流星雨將在8月13日前後達到極大，但前後一兩天都很適合觀賞，預測ZHR值（每小時天頂流星數）可達到100，由於當日已過下弦，上半夜幾乎不受月光影響，是近年來觀賞條件最佳的一次。

台北天文館說，8月13日晚上8時左右，英仙座流星雨輻射點將從東北方升起，之後隨著輻射點升高，流星數量也漸增，而影響觀賞流星的月亮則在凌晨3時左右才升起，建議可把握月出前的時間觀賞，觀賞流星雨不需要特殊設備，只要在無光害、視野開闊處以肉眼或相機即可捕捉到劃過天際的流星美景。