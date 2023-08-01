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8月星空更璀璨！　英仙座流星雨、土星衝和最大滿月爭相登場

▲令人驚嘆的天象將於8月爭先恐後地登場，包含水星東大距、土星衝、藍月暨最大滿月，以及眾目期盼的「英仙座流星雨」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲令人驚嘆的天象將於8月爭先恐後地登場，包含水星東大距、土星衝、藍月暨最大滿月，以及眾目期盼的「英仙座流星雨」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

天氣依然炎熱非常，令人驚嘆的天象將於8月爭先恐後地登場，包含水星東大距、土星衝、藍月暨最大滿月，以及眾目期盼的「英仙座流星雨」，南瀛天文館提醒，無論是對天文現象充滿好奇心，還是今年想要浪漫一夏，千萬不能錯過這些精采天象，更要鎖定南瀛天文館的觀測活動與線上直播！

▲令人驚嘆的天象將於8月爭先恐後地登場，包含水星東大距、土星衝、藍月暨最大滿月，以及眾目期盼的「英仙座流星雨」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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市長黃偉哲表示，平時不易觀測的水星是太陽系內體積最小且最靠近太陽的行星，將在8月10日早上9時47分達到「東大距」的位置，大距指的是最佳的觀測時機，本次的水星與太陽相距27.4度、位於獅子座，可於日落後見於西方低空，視星等約0.3，有興趣的天文迷們可要多把握難得的機會囉！

▲令人驚嘆的天象將於8月爭先恐後地登場，包含水星東大距、土星衝、藍月暨最大滿月，以及眾目期盼的「英仙座流星雨」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局指出，到了8月中，夜空將迎來眾所期盼的年度三大流星雨之一「英仙座流星雨」，英仙座柏修斯為希臘神話中斬殺蛇髮女妖美杜莎頭顱的大英雄，也是秋季星空中最受注目的焦點之一，此次極大期落於8月13日，預估ZHR值可達100、當日月齡27、不受月光干擾觀賞條件極佳，南瀛天文館也會辦理實體觀測活動與線上直播，歡迎市民朋友鎖定南瀛天文館官網及粉絲專頁，掌握最新消息。

▲令人驚嘆的天象將於8月爭先恐後地登場，包含水星東大距、土星衝、藍月暨最大滿月，以及眾目期盼的「英仙座流星雨」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南瀛天文館提醒，除了精彩的英仙座流星雨之外，精彩天象也持續至8月底，一年一度的「土星衝」將於8月27日登場，是觀賞這顆擁有美麗光環的行星的最佳時機，視星等約0.4、位於寶瓶座，整夜均可觀測，透過望遠鏡更能詳細觀察其光環與衛星；壓軸則為8月31日的「藍月暨最大滿月」，視直徑可達32.95角分，本次是8月份的第2個滿月，故也被稱為「藍月」，屆時將前往花園夜市辦理觀測活動，並提供線上直播服務，歡迎訂閱、分享並開啟南瀛天文館Youtube頻道小鈴鐺(https://www.youtube.com/channel/UComMzU2bS3bmsroOnjP60Pw)。

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