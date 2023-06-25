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高中職天文營暑假登場　推線上與實體課程「即起可報名」

▲台北市立天文館將舉辦暑期天文營隊。（圖／台北市立天文館提供）

▲台北市立天文館將舉辦暑期天文營隊。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立天文科學教育館為提供高中學生深入學習天文科學的機會，今年暑假持續開辦「高中職天文營」，將以「太空望遠鏡」為主軸，融合高中領域教材部分內容，打造為高中生設計的專屬課程，規劃實體與線上課程，即日起至6月30日受理報名。

台北市立天文館指出，今年暑期將以「天鏡奇緣：太空望遠鏡」為主題，自7月10日至31日於線上、實體辦理共計24小時的免費課程，除了詳盡介紹太空望遠鏡設計、原理與觀測成就外，還有多次天文台專業望遠鏡觀測體驗、遠距望遠鏡觀測實習、太空望遠鏡特展參觀導覽與模型製作等豐富有趣的活動內容。

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為方便外縣市學生參與，天文館也推出線上課程形式，打破了地域限制與炎夏費時耗力的交通往返，讓全國各地學生均有參加機會，修業成績合格者，天文館將授予研習證明，是未來想踏入天文及太空科學領域的最佳暑期營隊。

天文館指出，暑期營隊一律採網路報名，報名期間自即日起至6月30日止，7月1日公佈中籤名單，實體特展導覽參加者最多50名，請在報名時選取「要參加特展現場導覽」，當日滿額則抽籤決定，遠距教學人數則無上限。相關營隊課程與活動、網路報名等詳細資訊，可參閱天文館網站「活動訊息」

 

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