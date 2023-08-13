新的一周估「下到發霉」　全台降雨高峰時間曝





▲歐洲數值模式周四深夜雨區分布。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專提醒，接下來會是多雨的一周，真的會下到發霉，周四、周五將是降雨高峰期，此時各地將有持續性雨勢，好好把握這幾天的好天氣吧！

中央氣象局表示，今天（13日）環境吹西南風，水氣較少，降雨時間也較前幾天減少，清晨至上午中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨；其他地區中午前大多為多雲到晴的天氣，午後因受熱力作用，大台北、宜蘭及各地山區有局部短暫雷陣雨的機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，周一、周二仍為西南風環境，但水氣較少，各地為多雲到晴，午後大台北、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局提醒，周三至周五西南風稍增強，環境的水氣及不穩定度增加，西半部降雨機率高，有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其他地區雲量增多，午後有局部短暫陣雨；周六降雨趨緩，各地轉為多雲的天氣，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，周二、周三之間季風低壓槽（帶）往台灣延伸，西南風增強，帶來豐沛水氣，中南部率先不定時雷陣雨；周四、周五低壓帶中心就在台灣附近，將是降雨高峰期，此時各地將有持續性雨勢，西部地區有強降雨訊號！會是一個多雨的一周，真的會下到發霉，好好把握這幾天的好天氣吧。

氣象局說，今年第7號颱風蘭恩預估往日本南方海面移動，第8號颱風朵拉距離台灣相當遙遠，雙颱對台灣天氣都沒有直接影響。

▼雙颱對台灣無直接影響。（圖／氣象局）