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夏威夷野火上修至80死！數百人失蹤　當地政府：死亡數還會增加

▲▼美國夏威夷州毛伊島（Maui）的小鎮拉海納（Lahaina）遭野火襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏威夷州毛伊島的小鎮拉海納遭野火襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國夏威夷州毛伊島（Maui）的小鎮拉海納（Lahaina）遭野火襲擊，整個地區約有80%被燒毀，當地官員11日晚間表示，目前野火造成的死亡人數已上升至80人，由於多地火勢持續，預計未來幾天內死亡人數可能還會上升。

▲▼美國夏威夷州毛伊島（Maui）的小鎮拉海納（Lahaina）遭野火襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲居民回到被燒毀的家園。（圖／達志影像／美聯社）

根據華盛頓郵報、BBC報導，毛伊島官員在當地時間11日晚間指出，目前野火已造成80人死亡，消防員正持續在拉海鎮、中部城鎮基希（Kihei）及毛伊島內陸（Upcountry maui）滅火，現在也還有數百人失蹤，預計未來幾天死亡人數還會繼續增加。

▲▼美國夏威夷州毛伊島（Maui）遭野火襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲消防員正持續在拉海鎮、中部城鎮基希及毛伊島內陸滅火。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，拉海納鎮的居民11日獲准短暫返回家園，以評估火災的損失，但州長格林（Josh Green）警告，迎接他們的將是「他們一生中前所未見的破壞」，呼籲返回小鎮的民眾務必要格外小心。

報導稱，當地於每天晚間10時至清晨6時實施宵禁，部分受災最嚴重的地區仍然僅限搜救人員進入。

毛伊島和大島（Big Island）的野火從8日晚間開始，目前起火原因尚不清楚，但強風和乾燥的天氣持續助長火勢。

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