蔣萬安搭好孕2U專車遇三寶媽　直呼：都女兒太羨慕！但四寶先不要

記者詹宜庭／台北報導

為提供友善生育環境，台北市府7月開始推出「婦女產前產後乘車補助」，透過發放計程車券，提供孕婦產檢來回交通補助，而台北市長蔣萬安12日也親自視察乘車狀況，並在臉書發布影片及文章表示，目前已逾100名媽咪申請好孕專車，完成約1.3萬趟次的服務，順利減少奔波所造成的孕期不適。至於外界所關注是否要拚第四胎，蔣萬安則幽默回應，「雖然很想要有女兒，但四寶先不要。」

蔣萬安今日在臉書發文表示，「好孕2U專車」政策上路一個多月，特別和車隊司機合作，親自來看看媽咪們乘車狀況。到目前為止，已有超過5100名媽咪申請好孕專車，完成約1.3萬趟次的服務，順利減少奔波所造成的孕期不適，並紓緩放鬆分秒必爭的心情。

蔣萬安指出，「好孕2U專車」除了希望讓孕媽產前及產後出門更方便外，家人也能一起搭車，尤其是有兩個以上孩子的媽媽，交通上的往返更能減輕負擔。不只是孕期間的乘車，包含產後回診、和閨蜜吃下午茶放鬆、購買孕嬰用品或是運動等都可以搭乘，也會持續傾聽反饋，並優化乘車服務，也希望各位媽媽愛小孩的同時記得愛自己。

蔣萬安也發出在「好孕2U專車」上與搭車媽媽們暢聊育兒經的影片，其中有位媽媽是「三寶媽」，且連續三胎都是女兒。而蔣萬安聽到時，則忍不住舉起雙手喊「太羨慕了！」並做出「哭哭」的表情。不過，面對外界所關注是否為了「生女兒」而拚第四胎，蔣萬安在文中幽默回應，「好羨慕三寶媽住在女生宿舍，雖然很想要有女兒，但四寶先不要。」