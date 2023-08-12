台灣寺廟比日韓醜？　鄉民指「這些東西」拖累顏值：拿掉就很美

▲日本或南韓的寺廟是否比台灣更美，在PTT上引發討論。圖為東京淺草寺雷門。（圖／記者蔡玟君攝）



記者林彥臣／綜合報導

寺廟建築是台灣文化的特色之一，不過卻有網友在PTT八卦板上，貼出台灣與日韓的寺廟相比，再度討論台灣人的美學是不是出了什麼問題。對此鄉民卻發現，台灣的寺廟本身很美，都是一些後來附加的東西所拖累。

原PO貼出台日韓的寺廟照片比較後直言，「為什麼台灣寺廟都蓋成這樣？還要配LED看板，一大堆裝飾擠在一起怕留白，跟滿地違建一樣滿，難道美學跟人種真的有關？」

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▲網友認為，台灣的寺廟建築本身其實很美，只是被LED跑馬燈等雜物拖累。圖為萬華龍山寺。（圖／記者宋良義攝）



鄉民對此留言表示，「Led真的很醜，完全沒必要的垃圾」、「台灣不知道為何很愛LED告示牌」、「原本古色古香可以，不懂為什麼要弄燈上去」、「最主要是太多醜到哭的跑馬燈跟遮雨棚，如果只留下最純粹的寺廟建築其實台灣的廟不會太差」、「台灣廟宇元兇就是那堆醜死人LED，拿掉好好保存原本師匠做出來的剪黏、交趾陶、彩繪就會很美」。

但也有網友回應表示，他認識一位學設計的日本女生，經常跑來台灣，她說台灣色彩鮮艷，覺得日本顏色單調無趣，認識她之前也對台灣寺廟無感，但是因為常陪她亂逛，才發現還真的滿美的。