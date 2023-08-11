豐坪溪民營水力電廠興建膠著20年　部落族人力爭停止展延施工獲勝

▲花蓮縣卓溪鄉豐坪溪水力電廠開發計畫未來攔河堰模擬圖。（資料照／世豐電力公司提供）

記者黃哲民／台北報導

民營的世豐電力公司在花蓮縣卓溪鄉興建豐坪溪水力發電廠，2004年動工至今仍未完成，主管機關經濟部於世豐公司取得當地6個關係部落中的5個部落投票支持後，今年（2023年）同意展延工作許可證至今年底，其中2個部落共4位族人聲請停止執行經濟部的展延許可，台北高等行政法院審結，今裁准4位族人的聲請，可抗告。

裁定理由指出，本件4位聲請人分別為山里部落賽德克族人與太平部落布農族人，均屬豐坪溪水力發電廠開發計畫的關係部落居民，都可能受開發計畫侵害依所屬原住民族傳統文化而生活的文化及自決權利，因此有提告資格。

法官指出，從世豐公司的環境影響評估報告書、環境現況差異分析及對策檢討報告的記載，以及開發計畫回饋基金管理委員會的成員，可知受開發計畫影響的關係部落應有9個，但當地卓溪鄉公所僅依航照圖顯示的空間距離推論，沒將卓溪村的中正部落、卓溪部落與崙山村的崙山部落納入關係部落，也沒通知卓溪村長與崙山村長參與關係部落認定說明會。

▲ 台北高等行政法院。（圖／翻攝Google maps）

法官認為卓溪鄉公所的判斷缺乏部落文化、傳統狩獵、採集活動領域與灌溉水源等考量因素，也沒詳加調查卓溪等3部落是否與豐坪溪產生關聯並受電廠開發計畫衍生影響，不符合法定的關係部落認定標準，且6個關係部落沒一致同意世豐開發電廠計畫，但《諮商同意辦法》允許過半數支持就算數，已逾越母法《原住民族基本法》的授權。

此外，法官查出6個關係部落各自召開部落會議投票表決是否支持展延電廠施工，投票權人名單沒依規定日期造冊，程序有瑕疵且無法補正，部落會議決議應無效，經濟部據此同意世豐展延施工，合法性已有疑義，自應給聲請人停止執行的暫時權利保護，今裁定在相關行政訴訟終結確定前，停止執行經濟部本件准許世豐展延工作許可證的處分，可抗告。

世豐公司進行的花蓮縣卓溪鄉「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」，1999年通過環評，將興建2座高度各14公尺與17公尺的攔河堰，透過引水隧道利用高低落差，將溪水分別引入2座水力發電廠，發電機組總裝置容量各約1.9萬千瓦，但2004年10月底動工後波折不斷，先因逾期動工，2005年被勒令停工，外加隨意棄置挖山土石被罰款。

2009年世豐依環保署要求，補做環境現況差異分析報告後獲准復工，卻因資金不足而使進度長期停滯，經濟部一再同意展延工作許可證，2019年世豐被正崴集團收購，施工態度轉趨積極，同年底行政院撤銷經濟部核准的展延處分，世豐請卓溪鄉公所辦理部落諮商同意程序，6個關係部落2022年間各自召開部落會議投票，山里、中興、中平、古村與三笠山都支持展延，僅太平部落否決，經濟部依過半數決而同意世豐本件展延申請。