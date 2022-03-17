政院拍板《原保地管理利用條例》升至法律位階　推進原民轉型正義

記者蘇晏男／台北報導

行政院會17日通過「原住民族保留地管理利用條例」草案，將送請立法院審議。原民會表示，這將提升現行《原住民保留地開發管理辦法》至法律位階，讓原住民族保留地的法制與管理體系更健全完備，落實保障維護原住民族土地權益。

原民會指出，依《原住民族基本法》第20條規定，原住民族土地回復、取得、管理及利用等事項，另以法律定之。鑑於過去原住民族保留地的規範，僅有法規命令地位的《原住民保留地開發管理辦法》，對族人土地權益保障尚有不足， 因此本次立法將其提升至法律位階，以回應原住民族社會的期待，希望透過立法保障原住民族的土地權利。

▲行政院會17日通過「原住民族保留地管理利用條例」草案。圖為高雄拉阿魯哇族美壟部落聖貝祭。（資料照／記者蔡玟君攝）

「原住民族保留地管理利用條例」計有35條條文，具體效益包含健全原保地管理體系、回復部落土地、保障族人土地權益、導入部落公共利用法源、解決原鄉建地不足、統籌規劃土地收益等。

原民會也說，原民會積極推動原住民族土地權利的法制化，於2018年起採分流立法後，完成了《山坡地保育利用條例》第37條、《原住民保留地禁伐補償條例》的修法，已有具體成果進展。

原民會又指，推動「原住民族保留地管理利用條例」草案，經立法通過後，將有效達成《原住民族基本法》第20條另以法律定之的目標，後續將積極與立法院朝野黨團協調溝通，期能早日完成修法程序，落實總統蔡英文對原住民族轉型正義的政策目的。