生產時肩膀卡住！醫生猛拉「扯斷嬰兒頸部」慘死　家屬憤提告

▲嬰兒在分娩的過程中因醫生拉扯，導致頸部斷裂死亡。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國喬治亞州一名年僅20歲的產婦7月初因羊水破裂前往急診室，結果在分娩的過程中，嬰兒的肩膀卡住，醫生利用各種方法都無法順產，最後用力拉扯嬰兒頸部導致斷裂後，才決定替產婦剖腹，但最終嬰兒仍因頭骨、面部和頸部股頭斷裂而死亡，家人決定對醫院提告。

根據《福斯新聞》報導，現年20歲的羅絲（Jessica Ross）上個月9日上午10時左右，因羊水破裂前往位於河谷市（Riverdale）的南部地區醫療中心（Southern Regional Medical Center）急診室，後來她的產道於晚間8時40分左右全開，因此開始分娩。

Police are now investigating after a lawsuit alleging a baby was decapitated during delivery on July 9 was filed against Southern Regional Medical Center and others. https://t.co/EP5Af8VUDZ — FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) August 9, 2023

起訴書中指出，嬰兒在自然分娩時因為肩膀卡住無法穿過骨盆而陷入難產，當時負責的醫生聖朱利安（Tracey St. Julian）嘗試用各種不同方式嘗試繼續分娩，包含用力拉扯嬰兒的頭部。

羅絲的律師埃德蒙德（Roderick Edmond）表示，「在分娩的過程中，聖朱利安醫生對嬰兒的頭部和頸部用力過猛，以至於嬰兒的頭部、面部和頸部的骨頭都斷了。」最後在晚間11時50分左右，聖朱利安決定進行剖腹產，最後嬰兒在半夜12時11分出生，但聖朱利安並沒有告訴羅絲和其家人，嬰兒的頸部已經斷裂。

起訴書稱，院方在嬰兒死亡後，還不鼓勵羅絲和丈夫泰勒（Treveon Taylor）進行驗屍，而是建議直接火化。另一名律師林奇（Cory Lynch）在記者會中表示，院方也未將頸部斷裂的報告提交給主管機關，「他們盡其所能地不讓家屬知道發生了什麼事。」

目前院方維護病患隱私為由拒絕回應，僅向記者表示，「雖然我們對家屬表示同情，但男方地區醫療中心否認起訴書所提到的指控，由於該事件仍在訴訟中，所以無法提供額外說明。」