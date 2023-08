生產時肩膀卡住！醫生猛拉「扯斷嬰兒頸部」慘死　家屬憤提告

▲嬰兒在分娩的過程中因醫生拉扯,導致頸部斷裂死亡。(示意圖/CFP)

記者張方瑀/綜合報導

美國喬治亞州一名年僅20歲的產婦7月初因羊水破裂前往急診室,結果在分娩的過程中,嬰兒的肩膀卡住,醫生利用各種方法都無法順產,最後用力拉扯嬰兒頸部導致斷裂後,才決定替產婦剖腹,但最終嬰兒仍因頭骨、面部和頸部股頭斷裂而死亡,家人決定對醫院提告。

根據《福斯新聞》報導,現年20歲的羅絲(Jessica Ross)上個月9日上午10時左右,因羊水破裂前往位於河谷市(Riverdale)的南部地區醫療中心(Southern Regional Medical Center)急診室,後來她的產道於晚間8時40分左右全開,因此開始分娩。

Police are now investigating after a lawsuit alleging a baby was decapitated during delivery on July 9 was filed against Southern Regional Medical Center and others. https://t.co/EP5Af8VUDZ