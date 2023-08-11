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妹子夏天「1個月不洗澡」　寧願全身發癢！全場嚇爆：下面不臭？

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO不喜歡洗澡。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

夏天常常什麼都不做就滿身大汗，讓人想要趕快沖澡，將身上的黏膩都洗掉。但一名妹子卻說，自己不喜歡洗澡，只要一放寒暑假，可以將近一個月都不洗澡，即使夏天全身又黏又油，還是不肯走進浴室，好奇「有人和我一樣嗎？」文章曝光後，全場嚇喊「一個月不洗澡，妹妹不會非常臭嗎？」

原PO在Dcard發文表示，自己非常討厭洗澡，只要一放寒暑假待在家的時候，可以將近一個月才洗一次澡，「我指的是洗頭和洗澡都完全不洗」，因為她很懶惰，覺得洗澡是一件很麻煩的事。

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她透露，冬天久久洗一次澡沒有太大的困擾，可是到了夏天就非常痛苦，因為天氣太熱，常常身體都會出汗、出油，會覺得身上非常黏膩，可是即使如此，她還是寧願全身發癢，也不肯走進去浴室洗澡，好奇「有人也和我一樣嗎？」

▲體臭、狐臭、臭、腋下、腋魔俠、綺夢、胳肢窩、流汗、汗味萬用圖（圖／達志影像／示意圖）

▲原PO寧願讓全身黏膩、發癢。（圖／達志影像／示意圖）

許多人看到後傻眼表示，「我雖然也很懶，但還是會洗，洗完會覺得比較涼快舒服」、「坐月子也沒辦法快一個月才洗澡」、「無法欸…頂多兩三天不洗頭就是極限了」、「那你很會省水，下面不會不舒服嗎？都是垢」、「生理期呢…很悶又會有味道欸」、「我也很懶，雖然不想洗澡但還是會去洗…尤其夏天，無法忍受全身又油又黏」、「你蠻適合生活在古代的」、「以為一個月不出門就夠滿厲害的了，還可以做到一個月不出門不洗澡，狠人中的狠人」。

還有人指出，「我超喜歡洗澡，冬天會每天洗澡洗頭，夏天一天大概洗2次澡，尤其因為頭是容易出油的體質，你這樣不會覺得不舒服嗎」、「我不管冬天還是夏天，一天要至少洗兩次」、「哇…還是要洗澡啦，我自己甚至常常一天洗兩次耶，完全受不了黏黏的汗」。

也有人建議，「原PO不是覺得不髒沒差，所以不想洗，而是明明自己都已經因沒洗澡而感受到痛苦了，仍然不肯進浴室，也許該認真考慮一下是否尋求身心科的協助」。另外，有網友質疑，「不是反串的話，真的沒救了」、「我不信，有圖我才信」、「誰來告訴我這是反串」。

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