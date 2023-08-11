資歷豐富！前北捷總經理顏邦傑接任中捷董事長

▲中捷董事長出爐，前北捷、高捷總經理顏邦傑出任。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運綠線今年5月被興富發大樓墜落吊臂砸中軌道，列車行駛後發生1死10傷事故。事後中捷公司代理董事長林良泰在記者會上惹出拍手爭議後請辭，改由台中捷運董事、市府地政局長吳存金擔任臨時董事長。台中市政府今天公布新任董事長，由曾任台北捷運及高雄捷運總經理的顏邦傑出任。

市府指出，台中捷運公司昨(10)日召開董事會，通過新任董事長人事案，由前北捷公司總經理顏邦傑接任董事長，並於今日上任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

顏邦傑為美國德州大學土木工程碩士，曾任捷邦管理顧問公司董事長、總經理、台北捷運公司代理董事長、總經理、高雄捷運公司總經理，以及台灣高鐵公司副總經理等職務，軌道業資歷豐富。他也是北捷公司的開朝元老之一，不僅負責營運管理、建立捷運文化，更協助北捷及高捷開創經營模式與制定政策，可說是業界先驅。

針對中捷未來發展，顏邦傑表示，台中捷運是目前台灣最新及較先進的捷運系統，因為只有一條路線，在捷運路網形成前，都會面臨系統規模小、客運量低、營收少的狀況，但此時也是中捷最有發展潛力的時候，未來將強化公司治理及經營管理基礎，一旦路線擴充，公司可以順利接手營運。