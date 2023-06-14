快訊／興富發釀中捷1死14傷！宣布8建案申請復工　市府全數打臉

▲吊臂砸中捷釀1死14傷，興富發申請8建案全面復工，市府回應了。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

知名建商興富發建案「文心愛悅」5月10日吊臂自頂樓墜落，砸中中捷綠線軌道，釀成1死14傷慘劇，台中市政府要求興富發市內8個工地全面停工。但興富發昨（13）日在股東會上宣布已遞出復工申請，對此，都發局長李正偉表示，興富發經認證申請復工有7件，但市府全部不認。此外，文心愛悅建案若未與中捷及受害者達成和解協議，就算日後申請復工並完工，市府也不會發出使用執照。

▲今天台中市議會進行市政總質詢，市議員林德宇質疑所有的復工申請，是否由興富發說了算。（圖／記者游瓊華攝）



今天台中市議會進行市政總質詢，市議員林德宇今（14）日質疑興富發所有的復工申請，是否由業者說了算。都發局長李正偉表示，興富發文心愛悅工程造成公共危險，市府連帶處分其他8件工地，一併停工。日前業者送來7件工程申請復工，雖然都有找第三公正單位土木技師公會認證達到復工標準，但是都發局未予核可，將另找第四、第五公正單位如台灣省土木技師公會、台中市土木技師公會、台中市結構技師公會再檢查一次。

另有關捷運站體、軌道、車廂求償金額及旅客賠償事宜，中捷公司代理董事長吳存金指出，該工安事故造成的民眾傷亡數是1死14傷，14名傷者皆有表達和解意願，其中有2名已完成和解程序，其餘陸續積極辦理中。

交通局長葉昭甫補充說明，針對車輛損害，中捷公司已找日本原廠技師到台灣來確認列車能否修復，若不行，整輛車可列入求償金額裡面；因為修不修復都是技術問題，以後會面臨相關訴訟程序，必須從技術端列出合理賠償金額。