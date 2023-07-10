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社會 社會焦點 保障人權

中捷慘劇事發2個月　30人權團體集結案發地默哀1分鐘

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲30組人權、民間團體，今日中午至中捷案發地點為罹難者默哀。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

中捷事故事發至今滿2個月，案中不幸罹難的靜宜大學法律系助理教授林淑雅，生前致力參與捍衛人權行動。10日中午約30組民間團體集結在案發捷運站，於案發時刻的中午12時27分，為往生者默哀1分鐘，同時也拉起紅色布條，盼全民莫忘510（5月10日）中捷事件，並要求台中市府、建商等相關單位，負起釐清真相的責任。

今年5月10日中午發生中捷嚴重工安事故，釀成1死14傷慘劇。死者林淑雅不但是靜宜大學法律系助理教授，也是總統府轉型正義委員會委員、國際特赦組織臺灣分會理事長，關注原民議題，也與許多人權團體合作。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲今年5月10日中午發生中捷嚴重工安事故，釀成1死14傷慘劇。（圖／資料照）

今日行動發言人台灣廢死聯盟副吳佳臻表示，林淑雅對人權團體貢獻良多，今天有超過30組民間團體、人權團體自發到場，並在案發時間的中午12時27分，全體為亡者默哀。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

台灣廢死聯盟副吳佳臻。（圖／記者白珈陽攝）

吳佳臻說，對於林淑雅遇到劫難的事情，大家都很悲傷，今日行動是為了懷念林，希望可以將她投入公共事務的精神繼續延續下去，也盼大家記住這個悲劇，不要將它遺忘。

此外，吳佳臻也質疑，相關單位錯過關鍵救援的51分鐘，其中真相究竟為何至今仍渾沌未明？他們要求所有相關政府機關、企業，公開調查資訊及確實提出檢討及改善時程。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲人權團體拿著布條走進捷運站。（圖／記者白珈陽攝）

對此，中捷公司迅速做出回應，表示針對5月10日台中捷運豐樂公園站發生民間建築工地塔吊吊臂掉落事故，在事故發生後，已針對系統設計、操作流程、人員訓練及安全宣導等全面檢討，共提出9項精進措施及2項設備優化方案，並滾動檢討及調整。

這段期間也已完成447人次教育訓練及演練，並辦理異物入侵大型模擬演練，以加強人員應變能力，提供旅客安全的乘車環境。

中捷公司指出，相關改善工作持續進行，其中，月台緊急停車按鈕預計9月下旬進行安裝、測試及調整，12月底前完成全線施作；至於增設軌道異物入侵偵測系統，因國內營運中的中運量無人駕駛捷運系統目前均尚無此設計，中捷日前已舉辦技術研討會，將邀請軌道同業及廠商共同研商技術開發的可行性。

中捷公司強調，對於這次事故，中捷會以負責任態度面對，除了持續慰問傷亡旅客與家屬外，也持續洽談保險理賠事宜；另有關法律責任歸屬問題，中捷已配合運安會及檢調單位調查中。

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