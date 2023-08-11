徐耀昌「下架KMT」　鎮瀾宮合體顏清標父子...侯友宜回應了

▲「沒有牽手手」侯友宜抵鎮瀾宮合體顏清標，回應徐耀昌下架KMT說法。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

國民黨總統參選人侯友宜今天抵達大甲鎮瀾宮參拜，並與董事長顏清標、副董長鄭銘坤會面。相較於鴻海創辦人郭台銘拜會時，顏清標與郭台銘十指緊扣，顏清標這次與侯友宜互動不多。對於苗栗縣前縣長徐耀昌在造勢場合連喊兩次下架國民黨，事後稱口誤說法，侯友宜表示，目前黨部正在了解當中。

▲相較於郭台銘來訪時，顏清標與郭董十指緊扣、談話熱絡，今日顏清標與侯友宜兩人之間互動稍嫌冷淡。（圖／記者游瓊華翻攝）



侯友宜表示，今天第一次到大甲鎮瀾宮，祈求媽祖保佑眾人與台灣平安。對於媒體問到，這次沒有與台中市長盧秀燕合體是否覺得可惜？侯友宜回應，這次剛好遇到盧秀燕市長身體微恙，但強調雙方有革命情感，會共同攜手合作，此行連訪台中2日，主要是要了解台中人要解決的事情、傾聽民意，若他當選總統，會先解決台中捷運藍線、空汙等問題。

鴻海集團創辦人郭台銘昨晚（10日）在苗栗縣竹南運動公園舉辦造勢晚會，但擔任聯盟苗栗區會長的國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌，卻在致詞時連說了2次「下架國民黨」，但所有人傻眼，會後徐耀昌改口稱「口誤」。對此，侯友宜今天受訪不願多談，僅回應「目前黨部正在了解當中」。