年輕人已經不愛短襪「改穿這款」？　一票嘆：腿看起來更粗

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者屠惠剛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

每個時期都會流行不同的單品，但應該要依據自己的身形搭配，而非盲從。一名網友就提到，以前非常流行短襪，不過近來觀察路上的人，發現現在的流行趨勢改變了，大家的襪子高度都在腳踝以上，好奇現在穿超短襪是不是會變得很俗？文章曝光後掀起網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，最近觀察路人的穿搭，發現現在年輕學生的襪子高度都在腳踝以上，已經越來越少人穿超短襪，讓他看了相當納悶，「以前超流行的耶」，也好奇現在流行趨勢和以前不同，「看到穿那種超短襪、帆船襪會（覺得）很俗嗎？」

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許多網友看到後不以為然，「你不尷尬，尷尬的就是別人，我一樣穿短襪，何必在意別人的眼光」、「以前大家流行都是一窩蜂，現在比較會走自己的路了，一切都還是看搭配」、「我超不耐熱，超討厭過腳踝的襪子，堅持短襪，反正流行十年輪一次」、「有一些很會穿搭的穿長襪才好看吧，不然應該短襪比較好」、「不會啊，我爽穿什麼就穿」、「適合好看就好，從來沒在管大家都怎麼樣」。

還有人認為穿長襪會影響到身材比例，「腿太粗真的不適合長襪…直接把人截好幾段，看起來更粗了」、「不俗啊，對於腳踝細的我，穿短襪看起來反而比較瘦」、「中長襪穿搭好用，但穿踝襪更顯腿長」、「不管腿粗不粗，我的腿已經那麼短，我不會再讓長襪縮短我的比例了」、「我覺得長襪只適合那種原本就腿超直超瘦的女孩子，我自己穿短襪比例會稍微拉長一點點，長襪怎麼穿怎麼腿短」，但也有人指出，「我一直都是穿短襪，直到去年暑假胖了，發現穿長襪可以讓腿看起來比較直才改穿長襪，不然之前我真的看不懂為什麼大家都穿長襪」。

▼也有人認為短襪反而能拉長比例。示意圖為BLACKPINK Jennie。（圖／翻攝自instagram／jennierubyjane）

