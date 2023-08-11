明星幼稚園女師「出軌學生爸」！慘遭正宮扯髮遊街示眾：這是小三

圖文／CTWANT

小三通常都難有好下場！近日大陸一位幼稚園女老師，疑似跟學生爸爸有染，被正宮抓到後，拉著遊街示眾，之後女老師也發文道歉，「我臭不要臉，求他老婆原諒。」

▲幼稚園女老師出軌學生爸，被正宮抓包遊街示眾。（圖／翻攝微博，下同）

據《大灣區視頻》報導，湖南一家幼稚園女老師搞上學生爸爸被抓包，正宮直接拖著她。從影片中可見，正宮開嗆，大家看這就是小三，她是女兒的班主任，跟老公在新房鬼混被她抓到，是老師界的敗類恥辱。據了解，事發幼兒園表示，女教師已辭職也報了警。

至於媽媽為何那麼氣，據網友表示，正宮幫老公生了3個小孩，而老大有腦性麻痺，「前段時間公公中風，她天天在醫院照顧。結果老公帶著自己女兒的幼兒園班主任在新房裡鬼混。」所以正宮才抓小三上街。

▲人夫下跪道歉。

對此，女老師也發文道歉，她是明星幼稚園的老師，也是一名小三，出軌學生爸爸，被正宮當場抓包，「我臭不要臉，求他老婆原諒。」她在另則貼文稱，請大家轉發文章，藉此唾棄她。

▲女老師發文道歉。

此文一出，網友紛紛留言「為什麼不敢找自己老公啊，明明最錯誤的是自己老公啊」、「同情原配，但依然犯法了，把小三打一頓或許小三都不報警或者接受調解，羞辱人格及隱私這不好了」、「原配本來有理，這下好準備進警局」、「這可能就是生三胎的福報吧」、「這是buff疊滿了啊，三胎照顧公老頭，老公出軌」。

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