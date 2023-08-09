蔡阿嘎「交纏AV女優」18禁畫面粉看傻　轟不尊重二伯！本人急發聲

▲蔡阿嘎吃AV女優用胸部夾的巧克力棒遭批不尊重老婆，本人火速發聲解釋。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

記者邱晟軒／綜合報導

「TRE台北國際成人展」上周末在新北市工商展覽中心開展，會中請到三上悠亞、新有菜等30多位大咖AV女優齊聚一堂。百萬網紅蔡阿嘎也在活動期間上傳與AV女優超近距離的影片，不過由於互動太過親密，引發不少網友質疑蔡阿嘎不尊重老婆二伯。對此。蔡阿嘎也親上火線回應了。

蔡阿嘎7日在YouTube頻道上傳「【開箱成人展】河北彩花、Miru的尊榮服務！蔡阿嘎YouTuber生涯最開心的父親節！」影片，除了邀請到河北彩花現身專訪，更有一個橋段是AV女優用胸部夾住POCKY巧克力棒，讓蔡阿嘎將頭靠上去吸食的限制級動作，他吃完後還大讚：「超好吃，超棒！」。由於尺度實在太過18禁，因此畫面皆被打上馬賽克。

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▲AV女優用胸部夾住巧克力棒，蔡阿嘎將頭靠上食用。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

影片一曝光，立刻掀起許多網友熱烈討論，「二伯人真的好好，還幫老公付錢 」、「看了五次了，還是笑翻，阿嘎的表情太真誠了啦」、「整集從頭笑到尾」、「男人的快樂，就是這麼的簡單而純粹」、「嘎哥此生最真誠的笑容」、「二伯不會讓你跪算盤但是岳父很難講哦」。

然而，由於情節太過18禁，也有部分網友跳出質疑蔡阿嘎不尊重老婆二伯，傻眼批評「二伯真的大氣，應該沒幾個老婆可以看老公那樣吃POCKY」。對此蔡阿嘎也火速回應，「先澄清！二伯完全同意這次企劃，全程在場也看得很開心喔！哈哈哈。」

▼緊接著，AV女優更直接騎在蔡阿嘎身上！（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）