花1200元「求河北彩花踩」被拒！　天降腳天使幫他圓夢

▲男子希望河北彩花踩他，被拒絕後工作人員替他圓夢。（圖／翻攝自PTT）



記者崔子柔／綜合報導

由TRE打造的「台北國際成人展」睽違3年再開辦，請來三上悠亞、新有菜等30多位大咖AV女優，4日起開展3天，每天展場內都暴滿，不少粉絲花了上千元甚至上萬元只為與心目中的女神互動。一名男子花1200元購買與女優河北彩花合照的機會，但他要求河北踩在他身上遭拒，最後現場2名工作人員則配合踩在他身上合影，替他圓夢。

該名男子昨（8）日在PTT發文表示，他花了1200元報名要和河北彩花合照，但在上台前詢問工作人員能否讓河北踩在他身上時遭拒，他也沒有想到其他姿勢，最後2人握手合影結束互動，「體感不到5秒1200就飛囉」。

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▲男子在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）



不過原PO不死心地詢問一旁的工作人員能否踩他，最後有2名女工作人員答應，配合地踩在他身上合影，圓了他被踩的夢，「河北掰掰，此生只當TRE的狗，TRE工作人員一生推」。

▲▼2名女工作人員配合。（圖／翻攝自PTT）



文章曝光後，不少網友佩服原PO，留言表示「連工作人員都解鎖了，我願稱你為最強」、「這太強，不推都對不起我自己」、「真男人，第一個員工感覺蠻可愛的」、「勇者推 ，下次一起去被踩」、「敢露臉真勇者」、「恥力滿點！不給推對不起自己」。

也有人稱讚TRE工作人員，「工作人員也太配合了吧（笑）」、「笑死，工作人員人真好」、「工作人員敬業，給推QQ」、「這兩個工作人員根本就是天使，人超好的阿」、「戴口罩的工作人員感覺好可愛」。