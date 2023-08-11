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台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

記者崔子柔／綜合報導

近日不少台人前往香港旅遊，一名女子則在香港地鐵站內，為了拍照當眾換衣，影片也引起香港民眾討論，而該名女子平時的穿搭就相當火辣，IG上常PO出性感照，展現豐滿的身材。

該名女子的同行友人拍下換衣過程，畫面中可見，她們當時在人來人往的黃大仙地鐵站，該女先套上低胸平口白色上衣，再將原本穿著的貼身背心脫下，影片中則標註文字「自媒體也有辛苦的地方，要一直換衣服拍照，但是你要多懶？這真的是有經驗才有辦法這麼順利欸」。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

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▲換衣影片引起討論。（圖／翻攝自IG／linatsengmae）

影片吸引超過1.3萬人按讚，不少網友留言表示，「旁邊阿北看到眼珠都快掉出來了」、「去洗手間換不會更好嗎」，也有許多香港民眾指出，「我是香港人，勸黃大仙不要多管閒事」、「香港歡迎你們」、「香港人表示支持」、「為什麼要這樣影響市容？你讓市容變美了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲莉娜本月初到香港旅遊。（圖／翻攝自IG／linatsengmae）

換衣影片女主角是「莉娜」，在IG上有超過3.1萬人追蹤，平時的穿搭風格就相當性感，也常PO展現身材的照片，更大方分享自己整形、隆乳的經驗。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲▼莉娜身材相當豐滿。（圖／翻攝自IG／linatsengmae）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

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