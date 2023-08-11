美式、仙女紅茶一次喝！　超商「4大品項買1送1」只有3天

▲超商限時3天4大品項買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

揪同事一起衝！有超商即日起於全門市祭出限時3天「4大品項買1送1」超殺優惠，包括特大杯美式、仙女紅茶等，還有消暑巧克力脆片雪糕，且不限購買數量，小確幸快收下。

▲特大杯美式也可享買1送1。（圖／業者提供，下同）

全家周末限定「康康五」活動開跑了，即日起至8月13日連3天於全門市祭出「4大品項買1送1」，包括「Let's Café特大美式（冰熱不限）」、「私品茶仙女紅茶（冰熱不限）」、「義美巧克力脆片雪糕」、「康普茶葡柚蜜香風味」等通通可享買1送1優惠，還有「味丹竹炭水買2送2」，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯。

其中，「康普茶葡柚蜜香風味」、「義美巧克力脆片雪糕」及「味丹竹炭水」同步開放於隨買跨店取購買，每人購買數量有限制。

▲7-11於OPEN POINT行動隨時取祭出限時咖啡飲品組合優惠。

另，7-11至8月14日前也於OPEN POINT行動隨時取祭出限時咖啡飲品優惠，優惠品項有「特大美式買10送10」、「西西里風檸檬咖啡系列8杯440元」、「一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元」、「燕麥系列指定冰飲8杯410元」及「冰精品生椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵（中杯）8杯600元」。