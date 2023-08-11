夫妻買房「共同登記」弊大於利？專家出書手把手帶小資族買下第一間房

▲夫妻買房「共同登記」竟是弊大於利？（圖／Pexels、pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

買房對於許多小資族而言，是比登天還難的夢想，但看著逐年升起的房價，是不是不免還是有「早知道幾年前硬著頭皮買下去」的感慨？從事租賃住宅服務，並開設YT與Podcast頻道傳授買房心法的Tody陶迪，近期出版《買房，也買自由：小資族的財富翻身之路》，手把手帶小資族一起審視自己的日常花錢順序的同時，也一併在書中解析情侶／夫妻買房共同登記、中古屋交易陷阱等趨勢與經驗！

曾經也是小資族的Tody陶迪表示，「十多年前我還是個小資上班族的時候，薪水3萬多元，買房是個遙不可及的夢，只要聽到『一坪30幾萬元』，就不敢再多想，倒是焦慮著要怎麼樣才能找到便宜、漂亮又離公司近的租房。」然而她透過多年觀察自己與他人後發現，大家也許不是真的買不起房，只是需要調整花錢的優先順序。

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「買房不要想著『存到頭期款』才開始規劃，而是要『先畫靶再射箭』，有了假想目標，才有動力規劃存錢、想辦法湊錢。如果要等到手上有了二、三百萬元才看房，反而會因為缺乏明確目標而隨性花錢，存錢之路反而遙遙無期。先了解市場，大量練習看房，知道自己的喜好，培養價格的敏感度，當機會來臨，你才不會錯過。」

除了跳脫小資族理財的窠臼，面對近年「共同登記」的趨勢，多數人認為的「保障」在Tody陶迪看來也持相反意見。其中一點就是——共同登記。對Tody陶迪來說，共同登記「將同時用掉兩個人的首購資格」。「因為兩人都是登記人，未來無論以任何一方名義想再買第2間房子的時候，都不再符合定義的首購身分，無法適用首購的優惠利率。除非現有的房子先賣掉，清償貸款，才能恢復首購資格。雖然貸款可以只設定在其中一人身上，但是共同登記情況，另一方會被要求做保人，一樣會影響自己日後的貸款條件。」再者，若日後面臨賣房的決定，也將「一次用掉兩個人的一生一次優惠稅率」。

「其實如果擔心只登記其中一人，自己的權益不被保障，可以另立一份『合資購屋協議書』並且公證，寫明各自的出資比例、誰擔任登記人、誰是貸款人、未來房子出租或出售的收益應如何分配等，這個方式能在法律上保障雙方的權益，但是卻不會影響貸款稅賦優惠。」

Tody陶迪從長遠角度來看，認為共同登記是弊大於利，「我們一輩子不會只買一間房子，所以選擇當時最適合的條件人去申請，是最合理的。當然，若雙方都有出資，卻只登記在一人名下，勢必要建立在雙方有一定的信任基礎，但若已經結婚才買房，婚後財產屬於共有，我認為其實不需要那麼操心。」

書名：《買房，也買自由：小資族的財富翻身之路》

作者：Tody陶迪

出版社：時報出版

出版日期：2023/07/25

ISBN：9786263740464