　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夫妻買房「共同登記」弊大於利？專家出書手把手帶小資族買下第一間房

▲買房,房屋,租屋,租房,置產,成交。（圖／Pexels）

▲夫妻買房「共同登記」竟是弊大於利？（圖／Pexels、pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

買房對於許多小資族而言，是比登天還難的夢想，但看著逐年升起的房價，是不是不免還是有「早知道幾年前硬著頭皮買下去」的感慨？從事租賃住宅服務，並開設YT與Podcast頻道傳授買房心法的Tody陶迪，近期出版《買房，也買自由：小資族的財富翻身之路》，手把手帶小資族一起審視自己的日常花錢順序的同時，也一併在書中解析情侶／夫妻買房共同登記、中古屋交易陷阱等趨勢與經驗！

曾經也是小資族的Tody陶迪表示，「十多年前我還是個小資上班族的時候，薪水3萬多元，買房是個遙不可及的夢，只要聽到『一坪30幾萬元』，就不敢再多想，倒是焦慮著要怎麼樣才能找到便宜、漂亮又離公司近的租房。」然而她透過多年觀察自己與他人後發現，大家也許不是真的買不起房，只是需要調整花錢的優先順序。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼買房,租屋,公寓,鄰居,冷氣,房東,陽台,中古屋,置產,房地產。（圖／pixabay）

「買房不要想著『存到頭期款』才開始規劃，而是要『先畫靶再射箭』，有了假想目標，才有動力規劃存錢、想辦法湊錢。如果要等到手上有了二、三百萬元才看房，反而會因為缺乏明確目標而隨性花錢，存錢之路反而遙遙無期。先了解市場，大量練習看房，知道自己的喜好，培養價格的敏感度，當機會來臨，你才不會錯過。」

除了跳脫小資族理財的窠臼，面對近年「共同登記」的趨勢，多數人認為的「保障」在Tody陶迪看來也持相反意見。其中一點就是——共同登記。對Tody陶迪來說，共同登記「將同時用掉兩個人的首購資格」。「因為兩人都是登記人，未來無論以任何一方名義想再買第2間房子的時候，都不再符合定義的首購身分，無法適用首購的優惠利率。除非現有的房子先賣掉，清償貸款，才能恢復首購資格。雖然貸款可以只設定在其中一人身上，但是共同登記情況，另一方會被要求做保人，一樣會影響自己日後的貸款條件。」再者，若日後面臨賣房的決定，也將「一次用掉兩個人的一生一次優惠稅率」。

▲買房,夫妻,情侶（圖／取自免費圖庫Pexels）

「其實如果擔心只登記其中一人，自己的權益不被保障，可以另立一份『合資購屋協議書』並且公證，寫明各自的出資比例、誰擔任登記人、誰是貸款人、未來房子出租或出售的收益應如何分配等，這個方式能在法律上保障雙方的權益，但是卻不會影響貸款稅賦優惠。」

Tody陶迪從長遠角度來看，認為共同登記是弊大於利，「我們一輩子不會只買一間房子，所以選擇當時最適合的條件人去申請，是最合理的。當然，若雙方都有出資，卻只登記在一人名下，勢必要建立在雙方有一定的信任基礎，但若已經結婚才買房，婚後財產屬於共有，我認為其實不需要那麼操心。」

▲▼ 夫妻買房,共同登記,買房,小資族。（圖／時報出版）

書名：《買房，也買自由：小資族的財富翻身之路》
作者：Tody陶迪
出版社：時報出版
出版日期：2023/07/25
ISBN：9786263740464

ET快訊
重機騎士遭猛撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家
陸團客來台旅遊解方　總統府拋：從「第三地來台觀光」優先實施
生人迴避！彰化今晚「送肉粽」　路線曝光
四川11大媽堅持「水上跳廣場舞」較美！10秒後全被大水沖走釀
周末還有雷陣雨！　「朵拉」最快明成8號颱
年輕女食腦變形蟲奪命　桃園3泳池業者複查不合格挨罰
「阿宏3.0」女學生神似李多慧　找妹妹繼續遊高雄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

答應房子共同登記　婚後老公「卻討200萬」！妻子1行為全場搖頭

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！人妻哭：壓力很大

夫妻買房「共同登記」弊大於利？專家出書手把手帶小資族買下第一間房

體驗畫框修復技巧輕鬆化身美感工藝師　奇美博物館線上課程藝術學習之旅

穿洋裝吃鐵板燒！老闆問「預產期什麼時候」　真相讓她更火大

秀泰控「檢查員工包包」引恐慌　台鋁反擊：依照合約進行

新北食腦變形蟲奪命　桃園3泳池業者水質複查不合格挨罰

周末還有雷陣雨攪局！下周雨彈升級　「朵拉」最快明成8號颱

北捷尖峰時段「調降至23度」　通勤族反應曝！他喊：月台處理一下

NuBra黏到「黑色生物」摳不下來！妹子嚇到腿軟　網歪樓：黏性超強

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

阿金進籠當模特兒「以為被關」　頭低低眼神逐漸哀怨...媽笑翻

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！人妻哭：壓力很大

夫妻買房「共同登記」弊大於利？專家出書手把手帶小資族買下第一間房

體驗畫框修復技巧輕鬆化身美感工藝師　奇美博物館線上課程藝術學習之旅

穿洋裝吃鐵板燒！老闆問「預產期什麼時候」　真相讓她更火大

秀泰控「檢查員工包包」引恐慌　台鋁反擊：依照合約進行

新北食腦變形蟲奪命　桃園3泳池業者水質複查不合格挨罰

周末還有雷陣雨攪局！下周雨彈升級　「朵拉」最快明成8號颱

北捷尖峰時段「調降至23度」　通勤族反應曝！他喊：月台處理一下

NuBra黏到「黑色生物」摳不下來！妹子嚇到腿軟　網歪樓：黏性超強

偏鄉生也能吃到熱騰騰午餐！教部攜手成大開發配送管理系統

確診後首度亮相！盧秀燕抱病出席「女性縣市長聯盟」　曝身體現況

旅行業「不爽沒陸客」嗆上街　陸委會：陸方一再拒絕我方提議

2023世界客家博覽會開幕　張善政：歡迎來桃園體驗客家文化

樂天桃猿找高塩將樹等3位自培投手　沈鈺傑談善化左投潛力

陳建仁：開放旅外陸客優先來台觀光　近期定案

客機高空急墜10秒！乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告　離海面剩230公尺

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！人妻哭：壓力很大

富二代朋友邀請當伴娘！女見「先付32萬」條件超心寒　結局曝光

「國民惡女→受暴婦女→刑警」林智妍新戲演技再爆發！韓媒讚：太適合

「2023善愛嘉年華」齊聚愛的力量　南港二館溫暖啟動

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

生活熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

馬傑森月薪8萬　與林襄薪資差距曝！網讚好女孩

LINE「隱藏1功能驚呆」　一票人喊超愛！

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

「西南季風雷雨彈」再轟8天　中部以北午後防淹水

她考上台大1科系被媽狂嫌！網驚：人脈很猛

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

更多熱門

相關新聞

勞工薪資平均48K　專家精算「可負擔房價」僅562萬

勞工薪資平均48K　專家精算「可負擔房價」僅562萬

據行政院主計總處最新公布的6月「薪資統計」顯示，本國籍全時受僱員工經常性薪資平均為4萬8032元，年增2.75%，不過，近年食衣住行等通膨物價皆相當有感，包含房價也是節節上升；專家精算4.8萬元月薪，竟只能買的起562萬元的房子。

她規定結婚就搬走！兒卻喊「房太貴」：家裡可借住？

她規定結婚就搬走！兒卻喊「房太貴」：家裡可借住？

房一夕慘跌400萬！「15年後漲到4000萬」他爽退休

房一夕慘跌400萬！「15年後漲到4000萬」他爽退休

住10年台北舊公寓　他重劃區看房讚爆了

住10年台北舊公寓　他重劃區看房讚爆了

媽寶男友勸她買房「搬走就能擺脫媽媽」　妹子愣了

媽寶男友勸她買房「搬走就能擺脫媽媽」　妹子愣了

關鍵字：

夫妻買房共同登記買房小資族

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面