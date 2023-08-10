淡水古蹟博物館「鐵馬餐車」將啟航！　私房茶點搶先報名體驗

▲淡水古蹟博物館偕同志工隊長許文源（右）、志工朱麗杏（左）及多位志工推出「爺奶無國界茶館－走訪植物新住民」活動。（圖／新北市立淡水古蹟博物館）

記者戴上容／新北報導

新北市立淡水古蹟博物館推出全新的「爺奶無國界茶館－走訪植物新住民」活動，內容包括欣賞前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、淡水紅毛城及淡水海關碼頭的建築之美，還會特別介紹生長在古蹟群的植物。志工親手佈置的「鐵馬餐車」也即將在8月20日首航，與遊客分享免費的私房茶點「雞蛋花茶飲」與「麵包樹果醬」。

淡水古蹟志工隊長許文源、志工朱麗杏及多位志工將在活動中組成「鐵馬餐車」專屬團隊，與遊客分享自製的雞蛋花茶飲與麵包樹果醬等淡古私房茶點，希望大家除了用雙眼欣賞古蹟植物外，也能透過舌尖品嚐它們的滋味。

由淡古偕同志工們籌備數月的「爺奶無國界茶館－走訪植物新住民」活動，在私房茶點上做足了功課；由於古蹟的植栽眾多，志工們以小白宮的百年雞蛋花及馬偕引進淡水的麵包樹為主，再延伸製作成花茶及果醬，值得一試。

淡古館長黃麗鈴表示，本館志工大隊目前有40位，來自各行各業且各個身懷絕技，語言高手雲集，最難能可貴的是他們願意自發性地參與開發特色活動。

黃麗鈴指出，首次推出的「爺奶無國界茶館－走訪植物新住民」活動，主要串聯淡水古蹟群的歷史文化與植物引進史，希望在走讀的過程中引導遊客認識植栽，並透過品嚐私房美食的方式來體驗古蹟的不同風貌。