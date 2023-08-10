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獨／女玩水染食腦變形蟲亡！同業秒爆退費潮　哀號：業績掉2成

▲▼ 該中心立即被勒令停業 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲女染食腦變形蟲亡， 該中心立即被勒令停業 ，消息曝光，連帶影響多家運動中心，多間運動中心指出出現退費潮。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

國內出現史上第2例俗稱「食腦變形蟲」的阿米巴腦膜腦炎死亡個案！北部地區30多歲女姓7月26日發病7天後死亡，個案發病前曾至北部某室內親水設施遊憩，消息曝光後，北部多家游泳池業者陸續接到家長詢問和退費電話，生意至少掉2成。

衛生福利部疾病管制署9日表示，國內發生俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」死亡病例，北部地區30多歲女姓7月26日發病7天後死亡；個案發病前曾至室內親水設施遊憩，已採檢並請業者預防性停業清消。醫師也指出，由於症狀無特異性、難以早期診斷，且無特效藥，一旦發展為腦炎，死亡率為99％，提醒民眾泡溫泉或戲水要小心。

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▲女染食腦變形蟲亡！業者「好不容易才撐過疫情」哭了：不知如何面對。（圖／記者黃彥傑攝）

「食腦變形蟲」的阿米巴腦膜腦炎死亡個案，連帶影響北部多家泳池，多間業者表示，消息出來後，今天上午有許多家長電話到詢問和退費，增加了許多人事成本，業績也因此瞬間掉了2成。

三重某游泳池業者指出，據他們了解，出事的單位屬於「新形態親水」單位，而他們屬於「擦邊球」，既不屬於室內游泳池，也不是健身房，規範和正規室內游泳池規範恐有差異。汐止某游泳池業者也表示，現在游泳池不僅由機器自動投藥，晚間還有水底清潔器作清潔，每半小時就有救生員作檢測，另外衛生、體育等監管單位單位都會作檢查，使用者都可以安心。

五股某室內游泳池業者表示，這項不幸消息可能屬個案，他認為也不一定水質關係，請公務單位調查清楚讓真相水落石出，疫情時休閒業重創，現在疫情剛過經濟才剛復甦，這項消息已連帶影響其他業者。

▲▼游泳圈,泳圈,游池,溺水,游泳。（圖／達志影像／示意圖）

▲多間室內泳池生意因食腦變形蟲式見受到影響。（圖／達志影像／示意圖）

衛生局回應：新北市衛生局9日晚間接獲中央通知，立即會同中央及本局衛生稽查科前往室內親水設施營業場所進行採檢環境檢體與水質檢體，後續由中央帶回檢驗，以釐清感染源。同時依傳染病防治法規定，要求業者預防性停業及進行環境清消，待業者完成清消後，將再度前往稽查確認清消紀錄及營業流程等是否符合規範。

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