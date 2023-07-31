R6拖出場畫面曝！重機騎士過彎命喪賽道　車手直擊不受影響

記者白珈陽／台中報導

台中麗寶賽車場昨（30）日驚傳意外，一家公司租借賽車場地舉辦「絕影賽道日」活動，1名朱姓男子騎乘重機過彎時，疑車輛無法回正自撞護欄，送醫搶救不幸傷重不治。根據車友直播畫面顯示，事故發生後，朱男騎的Yamaha R6大重機嚴重毀損，由拖車載運離場，不過一旁的車手似乎心情未受影響，後續的比賽也依然照常進行。

▲車友直播畫面顯示，事故發生後，朱男騎的Yamaha R6大重機嚴重毀損，由拖車載運離場。（圖／Youtube《Small Lyme》頻道授權提供）

Youtube《Small Lyme》頻道紀錄到昨日賽車場花絮，影片中顯示，其他車手正與車迷談笑風生，此時已經被撞的嚴重毀損的R6大重機，正由現場工作人員以拖車方式運走，民眾見狀直呼「車頭都爛了，夭壽」，不過隨後又將注意力轉至接下來的賽事。

▲▼麗寶賽車場。（圖／記者許權毅攝）

本案發生於昨日上午10時55分，警方調查，朱姓男子（45歲）騎乘大型重機過了T6彎道後，因不明原因無法回正，撞擊T7彎道護欄，現場人員趕緊通報警消，由救護車送往大甲李綜合醫院急救，朱男到院前已無生命跡象，經搶救仍於昨日上午11時28分宣布死亡。

據查，朱男家住新竹，熱愛騎乘重機，幾乎每星期都開車到台中麗寶賽車場騎車，常常參與場區內的各種賽車活動，昨日一早也在臉書打卡，開心發文準備騎車。他所騎乘的大型重機為Yamaha R6，要價約60萬起跳，愛車的他也會加以改裝，整輛車相當特別，朱男所穿戴的安全帽、賽車防摔衣也相當齊全，均是專業騎士等級。

▲▼朱男騎乘的R6大重機嚴重毀損。（圖／民眾提供）

朱男參加的活動為「絕影賽道日」，活動均在賽車場內舉行，並未延伸至場外道路，當日參加人數約91人，警方也帶回主辦單位負責人、發現人、園區以及朱男家屬製作筆錄，今日檢察官率法醫相驗，釐清朱男死因。