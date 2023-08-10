訂月餅也能創造工作機會！一家四口擠10坪房間⋯她險得憂鬱症

▲芥菜種會扶助弱勢家庭，透過「習得中秋米月餅」，幫助小慧有收入照顧家庭和獲得尊嚴。（圖／芥菜種會提供）

記者林育綾／台北報導

中秋節即將到來，如今訂月餅也能支持社區共生、幫助弱勢家庭！小慧與丈夫、孩子一家四口因收入不穩，擠在一間10坪的房子裡生活，壓力大到一度被診斷出有憂鬱症前兆。在芥菜種會扶助下，於花蓮習藝所的烘焙教室，透過做月餅賺取薪資，重拾尊嚴和笑容，也能照顧家庭和兩個還在讀國小的孩子。

小慧的丈夫原本跟著老闆四處接案，收入不穩定，一家四口勉強擠在一間10坪的房間，靠著補助金過日子；去年更在工作中跌傷了腿，腿和關節骨折受傷無法工作，家中失去經濟來源。小慧只好到處接清潔工作，一邊照顧兩個孩子，經常蠟燭兩頭燒。身為長子的大軍（化名）獨立也很努力，上個月在芥菜種會幫助下，赴美參加2023年第139屆美國射箭邀請賽，贏得金牌，為國爭光。

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後續小慧透過在芥菜種會的協助下，在花蓮習藝所製作月餅，扛起家中經濟的重擔，有了信心與希望。她透露，「剛開始每天戰戰兢兢，不會就請教，還好大家很願意教，做錯了也會糾正我。」回想剛來的前3天，只要遇到包油酥油皮都很緊張，餡料老是包不好，會一直掉出來；願意花時間下苦功後的她抓到訣竅後，現在已經愈做愈順手，能快速捏出一顆顆漂亮的月餅。

芥菜種會執行長李肇家表示，受助者透過參與獲得收入，培養一技之長，更重要的是讓他們藉此能力賺取應有的薪資和尊重，幫助他們自立自助，不用遠離他鄉，能在地就業與家人共同生活，就是「共生」的理念。

如今的小慧，眼睛發亮、口吻也變得輕鬆許多，過去曾一度因經濟壓力大到被醫生診斷出有憂鬱症的前兆，這份工作幫助她支付房租和生活費，也萌生考烘焙證照的念頭，希望以後能在社區的烘焙坊工作。

花蓮習藝所幫助社區需要者走出生命的困境，找回對生命的尊嚴和盼望，芥菜種會邀請社會大眾及企業團體，一起以行動支持助人的理念，訂購「習得中秋米月餅」，創造更多的工作機會。