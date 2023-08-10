推筒子慶祝88節！新竹職業賭場藏身偏僻三合院　23賭客慘了

▲新竹市警方破獲一處職業賭場。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名陳姓婦人在竹苗交界處，利用偏僻三合院掩護經營賭場，為防止警方查緝不定時更換聚賭地點，當地派出所多次查緝未獲，新竹市警察局第三分局偵查隊員警經過多日跟監埋伏蒐證，近日鎖定該賭場位置，於父親節前夕犧牲下班後與家人共進晚餐之時刻，持搜索票展開查緝行動。

警方表示，本次查緝目標眾多且出入複雜，警方動員偵查隊及所屬5個派出所線上警力合計30餘人，趁有賭客進出賭場之際進行攻堅，一舉緝獲除陳姓嫌疑人外及23名賭客在場聚賭。

▲陳姓婦人依賭博罪嫌移送新竹地檢署偵辦，在場賭客23人則依社會秩序維護法裁罰。

經查該賭場以「推筒子」為主要賭法，現場查扣賭資143萬7000元、麻將賭具、押注夾、點鈔機等相關犯罪證物，全案詢據後將陳姓嫌疑人依賭博罪嫌移送新竹地檢署偵辦，在場賭客23人則依社會秩序維護法裁罰。



第三分局分局長林炎巨表示，本分局為維護及淨化地方治安、端正社會善良風俗、落實「社區警政再出發」，動員分局所屬刑責區及警勤區員警加強轄區查察，對於轄內有不法之行為，必定派員積極蒐證，運用各種偵辦作為強力打擊任何犯罪行為，讓社區地方治安更好。