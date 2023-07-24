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中壢合法撞球館藏天九牌賭場　警察站後面還在賭

▲中壢警方破獲合法撞球館暗藏天九牌賭場。（圖／中壢警分局提供）

▲中壢警方破獲合法撞球館暗藏天九牌賭場。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園中壢分局日前接獲一間撞球館暗藏賭場，經過連日的埋伏跟監，持搜索票一舉攻堅，當場查獲仍在賭桌上聚精會神的賭客，帶回含負責人呂姓男子及員工共12人，並查扣賭金及抽頭金共6萬9,400元及天九牌、監視器等相關證物，依法偵辦。

▲▼警方深夜攻堅一舉破獲帶回14人起出賭資、賭具等相關證物。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方深夜攻堅一舉破獲帶回14人起出賭資、賭具等相關證物。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方深夜攻堅一舉破獲帶回14人起出賭資、賭具等相關證物。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局日前接到民眾檢舉，在中壢區新中北路上有一間合法撞球館，以「掛羊頭賣狗肉」的方式掩人耳目，暗中經營天九牌職業賭場，立刻和分局督察組共組專案小組偵辦。

經過專案小組連日的埋伏跟監，經蒐證完成後見時機成熟，在17日晚間10時許持桃園地方法院核發的搜索票攻堅，當警方從撞球間一舉進入隔間賭場時，賭客還在桌上聚賭，一臉驚訝警方的現身。現場帶回賭場負責人呂男(53歲)、員工1人及賭客共12人，賭資6萬7,500元及抽頭金1,900元、天九牌1組及監視器等相關證物。

賭負責人呂男訊後依刑法賭博罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦,賭客訊後依社會秩序維護法裁處。中壢警方將持續落實「清源專案2.0」及「社區警政再出發」等各項警政專案，讓中壢地區民眾生活安心。

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