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老高「鄭重道歉」又唬人！　網友揪出影片藏了2段真心話

記者崔子柔／綜合報導

擁有585萬粉絲的YouTube頻道「老高與小茉」日前捲入抄襲爭議，先前曾對此發文聲明，不過後續將文章修改、刪除，昨（9）日又在頻道發布封面為「鄭重道歉」的影片，但內容在講老子。有網友發現，老高疑似在影片內2段內容中，藏了「對最近這些紛擾的真心話回應」。

「老高與小茉」在最新影片中講述老子的故事，而「鄭重道歉」的內容，則是錄製影片時忘記關閉洗衣機，所以有些許背景噪音，不過也聲明，「從本影片開始，本頻道所有影片的參考資料，均會在影片說明欄中進行標註，我們也會儘量滿足大家的所有要求，謝謝」。

▲老高宣布以後會加註影片資料來源。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

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▲▼老高宣布以後會加註影片資料來源。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

▲老高宣布以後會加註影片資料來源。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

影片留言區中，不少支持者替老高打氣，不過也有人覺得，老高先前在會員影片上傳「談談最近的那件事」，結果內容講的是獵頭案，與抄襲事件無關，現在又被封面標題騙了一次而感到不滿，要求老高道歉。

還有網友留言指出，「21:51開始那幾段話，感覺是老高對最近這些紛擾的真心話回應，整個藏在這部影片內，佩服老高有超高的智慧」、「30:05也是阿」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

▲▼網友認為，老高悄悄在影片中藏了對近期爭議的真心話。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

老高在影片中21：51秒提到，「他（老子）說和任何人相處也是一樣，不要對別人強硬，也不要去針鋒相對的去否定別人的意見，一定要柔弱，就算你覺得他不對，你也不要表達出來」，30：05處則是說道，「你只要把你自己的人生過好就行了，你也不要去侵略別人」。

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