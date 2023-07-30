收賄被抓！印度稅務員「1900元吃下肚」咀嚼鈔票誇張畫面曝光

▲警察要求稅務員辛格把嘴中正在咀嚼的鈔票吐出來。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印度中央邦一名稅務員向土地案件申訴人索要5000盧比（約台幣1900元）費用，遭舉報收賄，警方設局當場查獲。然而當他發現警方出現後才知中計，當場把5000盧比鈔票塞進嘴中咀嚼，在眾人面前吞下肚。

綜合印度媒體Times Now等報導，擔任稅務員的男子辛格（Patwari Gajendra Singh）索賄，要求案件申訴人洛迪（Chandan Singh Lodhi）把5000盧比匯款拿到他的私人辦公室。洛迪感到不滿，便向相關單位投訴，針對此案，警方成立7人專案小組設局抓人。

在洛迪把10張面額500盧比的紙鈔拿給辛格之際，警方現身逮人，這時的辛格才知道中了圈套，當場把鈔票塞進嘴中咀嚼吞下肚，警方見狀決定把他帶到醫院進行處理。依據現場影片，當辛格到醫院時，嘴巴還塞著鈔票，仍舊不停咀嚼，警方要求他把紙鈔吐出來。

在醫院工作人員介入處理後，找到9張500盧比紙鈔的碎片，已有1張鈔票被完全吞下肚。外傳一名員警試著打開辛格的嘴，想要拿出他嘴中的鈔票，但手指被咬傷。辛格後來還被送去進行體檢，院方稱他的身體狀況很好。目前當局已立案進行調查。