騎腳踏車40km遠…雲林男離奇「陳屍嘉義」！倒無水水溝內身亡

▲雲林老翁騎腳踏車出門，離奇陳屍在嘉義無水水溝內。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

雲林縣虎尾鎮一名70歲陳姓老翁26日騎腳踏車出門後，遲遲沒有返家，老翁兒子焦急報警處理，沒想到陳翁卻被人發現，倒臥在相距約3、40公里遠的嘉義縣竹崎鄉一處縣道水溝內，人已無生命跡象，經緊急送醫搶救後，不幸宣告不治。

嘉義縣警消27日清晨6時30分接獲報案稱，竹崎鄉159線33.4公里處，有一老人跌落水溝，警消到場發現該名老翁已無生命跡象，身上並無明顯外傷，緊急送往竹崎灣橋榮民醫院急救，仍宣告不治。

根據警方調查，該名陳姓老翁年約70歲，家住雲林虎尾，26日獨自騎單車外出未歸，老翁兒子26日已向雲林警方報案失蹤人口協尋。警方調閱附近路口監視器，發現該名老翁27日清晨4時許騎至竹崎鄉內埔村一帶，一下騎車、一下牽車不斷來回移動，疑似迷失方向。

天亮後有民眾發現，一台自行車倒於縣道159線路旁，趕緊通報警消到場，陳翁被發現時面部朝上仰躺在沒有水的水溝內，已無呼吸心跳，經搶救後仍回天乏術，詳細事故死亡原因仍待相驗釐清。

竹崎分局長閻百川呼籲，家中若有長者應隨時注意其活動安全，若因失智有走失之虞，可向縣市政府社會局申請愛心手鍊，或自費購買具GPS定位功能之手環讓長者佩帶，以利走失時能及時尋回，避免憾事發生。