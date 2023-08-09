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南澳州議會訪問團參訪科技總部　許淑華：期許台澳關係綿密交流

▲▼許淑華與南澳洲議會。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲許淑華與南澳洲議會訪問團。（圖／翻攝自Facebook／許淑華，下同）

記者詹宜庭／台北報導

「南澳州議會友台小組」議員團日前由共同主席吳桐(Hon. Tung Ngo)參議員、柯蘿拉(Hon. Laura Curran)參議員率團訪台。台北市議員許淑華9日表示，該參訪團日前赴酷碼科技總部參訪，而她與參議員柯蘿拉(Hon. Laura Curran)非常投緣，強調「台灣需要與國際接軌，拓展貿易市場」，希望未來台澳關係也可以更加綿密交流。

許淑華今日在臉書發文表示，南澳州議會參訪團日前赴酷碼科技總部參訪，而外交部也特別邀請台北議會陪同，由議長戴錫欽、台北市議員趙怡翔、林亮君、王欣儀、張志豪等人出席參與，並由董事長林仁政親自導覽解說。

「台灣需要與國際接軌，拓展貿易市場」，許淑華指出，她要特別跟大家介紹柯蘿拉(Hon. Laura Curran)這位女性參議員，才年僅27歲就擔任第二屆參議員，並兼任「友台小組共同主席」職務，勝任重要位置。

許淑華說，柯蘿拉向她說，她非常喜歡台灣，所以才爭取擔任友台共同主席，「我跟她真的非常投緣，我們關心的議題也相近，因此相談甚歡，希望未來台澳關係也可以更加綿密交流。」

▲▼許淑華與南澳洲議會。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲▼許淑華與南澳洲議會。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

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