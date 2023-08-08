雲林火速支援「通路大隊」　進駐南投援助災後復原

▲工務處長汪令堯協調雲林所有搶通道路機具業者，將挖土機45型7台、挖土機120型14台、挖土機200型1台、鏟土機11台、3.5噸貨車3台，前往南投搶修開通道路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

南投縣仁愛鄉受到卡努颱風外圍環流挾帶豪雨摧殘重創，許多道路呈現中斷，昨（7）日雲林縣張麗善接獲南投縣長許淑華致電，為確認南投縣救災需求，立即指示雲林縣災害防救辦公室上午派員至南投縣災害應變中心與當地建立救災支援聯繫管道，下午調度挖土機、鏟土機至南投協助搶修道路，以利災後復原工作推動。

南投縣政府持續宣布，仁愛鄉今（8）日停止上班、上課，已連續5天停班課，不少聯外道路遭土石流沖斷，南投縣長許淑華趕緊打電話給鄰近各縣市首長，請求進駐人力和機具支援，希望能夠盡快搶通道路。雲林縣長張麗善接到電話後，指示秘書長曾元煌邀集各局處召開協調會議，全力協助南投救災。

昨日下午已先進駐1組3部機具（120型挖土機丶200型挖土機、小山貓），傍晚再支援2組6部機具；今日上午所有支援機具全數到位。雲林縣消防局也配置1名消防人力在南投縣應變中心調度聯絡、2名配合工務處副處長於現場等待重機具。另雲林縣消防局與南投縣災害應變中心聯繫，南投縣表示暫時不需支援救災人力，雲林縣消防局已做好相關整備。

雲林縣長張麗善表示，颱風卡努外圍環流影響加上西南氣流，南投縣仁愛鄉暴雨釀災，鄉內仍有多處坍方、交通中斷，影響居民進出。張麗善說，南投也是許多雲林人的生活圈的一部分，這次南投需要援助，一定火速支援。





▲張麗善說，南投也是許多雲林人的生活圈的一部分，南投需要援助，雲林一定火速支援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）