從KTV分析人性！「認真練唱」的人是工作狂　幫點歌的人擅顧全大局

▲從KTV唱歌也能分析職場性格，會全方位鍊歌的人，通常也是為達目的絕不罷休的工作狂。（示意圖／記者董美琪攝）



文／林萃芬 心理師

摘自／時報出版《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》

引言：日前颱風假有不少上班族擠爆KTV，不過你知道從唱歌、KTV應酬也能分析一個人在職場的性格嗎？心理師林萃芬多年來擔任企業顧問，發現了其中奧妙。由於她自嘲五音不全，卻能觀察每個人歌唱表現和工作態度的關聯，並曾在《從習慣洞察人心》書中分享她的分析，也提到「下次去KTV時，除了享受唱歌的樂趣，試著觀察別人的歌唱習慣，這或許將會帶給你意想不到的收穫。」



●去KTV應酬的人

許多政界人士並非因為熱愛唱歌而走進KTV，而是視之為社交機會的一部分。他們以歌會友，運用掌握的主打歌，積極融入不同的族群、階層中。以我一位從政的朋友為例，他不僅聲線優美，更是能唱遍各種語言的歌曲，不論國語、台語、英語、日語，乃至廣東話歌曲，都能輕易地唱出。他的才華在一次被我們驗證他歌藝的挑戰中顯現無遺。可想而知，光是為了應酬就能下這麼多苦功的人，做起事來，絕對是不達目的絕不罷休的工作狂。為了實現理想抱負，他們非但自己赴湯蹈火在所不惜，而且也懂得如何運用別人的力量幫自己達成理想，可說是天生的領導人才。



●從不練唱的人

有一種人上KTV唱歌是抱著隨便唱唱的心態，別人要他唱他就唱，可是卻從來不練唱，即使唱得結結巴巴、節拍大亂他也不在乎。好玩的是，從不練唱的人幾乎做什麼事情都不太會自我要求，唱歌時他抱著歌有唱就好的心態，管他唱得好不好；上班時則抱著事情有做就好的心態，管他做得好不好。做什麼事都不要求的人，在交朋友的時候自然也不會太過認真，除非別人主動跟他們連絡，否則他們就像斷了線的風箏般，輕飄飄地不知道飛到哪裡去了。



●注重形象的人

有些人在日常生活中保持低調，但當有表現的機會時，就會不由自主地露出內在悶騷解放的一面。我有一位朋友正是這種悶騷型，他通常會以自己的不足為理由先推卻表現的機會，結果推來推去，好不容易說動他拿起麥克風，這下可不得了，他可以把周杰倫的歌從第一首唱到最後一首，嘴裡還不斷強調：「我今天喉嚨不舒服唱得不好。」言下之意是，如果他沒有身體微恙，表現會更加優異。無論在KTV唱歌，或是接受工作任務時。然而一旦接受，他就會全力以赴，盡顯其才華，同時仍然謙遜地強調自己的不足。試問：擁有十八般武藝的人都謙虛成這樣，那其他人該如何自處，無形中讓同仁陷入「表現焦慮」而不自知。

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▲不練唱的人，工作也是抱著「有做就好」的心態；只唱某類型歌的人，工作時也傾向只做自己感興趣的事情。（示意圖／CFP）

●只唱某一類型歌的人

我認識一個朋友每次到KTV都只唱某種類型的歌，而且唱的時候全神投入，彷彿旁若無人，那種專注的模樣，真的讓人感動得想立刻頒一座最佳演唱獎給他。通常，只唱自己喜歡的歌的人，工作時亦傾向做自己感興趣的事情。雖然唱歌時他們可以百分之百掌握主控權，愛唱誰的歌就唱誰的歌；不過，工作的時候可沒辦法這麼自主，任他再堅持，依然得向現實妥協。



●專挑高難度歌唱的人

即使在休閒的KTV唱歌時，有些人依然追求高度的表現，這種人會堅持選擇高難度或高質量的歌曲。我有一位這樣的朋友，他不只專挑困難的歌唱，甚至連唱歌的地點也要求完美。他認為，為了全身心投入唱歌，環境必須配合，因此他很討厭在有人吃喝聊天的KTV獻唱。專挑高難度歌唱的人，在做事的時候往往也喜歡挑困難度比較高的工作，他們討厭做沒有表現空間的例行性公事。就像唱歌時，他們喜歡強調自己的品味出眾一樣，工作時他們也喜歡凸顯自己的能力，希望每完成一件工作都能獲得如雷的讚美聲，否則的話，他們就會覺得工作缺乏成就感，會越做越沒力氣。



●選空檔唱歌的人

一大票人到KTV唱歌，有的人會緊握著麥克風不放，一曲接一曲，非唱到喉痛聲啞才肯放下麥克風；也有的人從不跟別人搶麥克風，只選在別人不唱的空檔唱首自己喜歡的歌，自得其樂一下。通常會選在別人不唱的空檔唱歌的人，多半不擅於表現自己，唱歌的時候默默旁聽，工作的時候默默耕耘。這種型的人習慣不爭不搶，但因個性太過被動，萬一碰到大家興致高昂，完全沒有讓他表現的空檔，那他就只好從頭坐到底了。

▲下回到KTV，不妨觀察周遭的人。（示意圖／記者黃彥傑攝）



●覺得自己唱得最棒的人

我曾經受邀在一場KTV大賽擔任評審，原本只為了好玩，但到達現場卻發現每位參賽者充滿自信且備受期待。其中一位自稱與某明星相似的帥哥更是自認為他的表現將會亮眼，然而實際上他的歌聲只是比我稍微好一點點。比賽結束之後，這位帥哥的同事告訴我，不管做什麼事情，他都認為「別人做得沒他好」，只有他最厲害，若事實如此那也就罷了，偏偏事與願違，這個自負的帥哥還好為人師，喜歡指導別人做這做那的，大家都很想知道，碰到這種「自戀」的人，要怎麼相處才不會被他搶光鋒頭。



●義務幫別人點歌的人

幾乎每次到KTV都會碰到一個義務幫別人點歌的人，他們會不厭其煩地頻頻問每個人：「你要唱什麼歌？」然後自動輸入電腦，一個人從頭到尾忙得不亦樂乎。一般而言，這種點歌服務型的人，做起事來也多半會面面俱到，希望能在自己的職責範圍內照顧到每個人。有些時候，他們甚至會為了顧全大局，不願破壞團隊的氣氛而犧牲自己的利益。



或許有人會覺得，到KTV唱歌不過是為了娛樂，何必看得那麼嚴重，可是，如果連玩樂都提不起勁來，那就不知道做什麼事情會充滿活力。

★本文摘自時報出版《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》，作者林萃芬，諮商心理師。洞察人心不只是消極的趨吉避凶，而是積極的看懂對方的心理需求，以及心理轉折，書中深入淺出從戀愛對象看內在需求、從寵物洞察心理需求、從飲食習慣看心理需求，輕輕鬆鬆就能走進對方的內心世界，找對方法跟對方建立關係。