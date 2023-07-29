吳淡如自揭「理財黑暗期」　會賺不會理最易被借錢⋯100％有去無回

▲吳淡如自揭理財黑暗期，體悟到會賺錢但不會理財的人，最容易被借錢。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者林育綾／綜合報導

作家吳淡如近年來理財有術，更出書分享理財心法，而她也在書中自揭「理財黑暗期」，透露年輕時靠著各種斜槓，賺了一些稿費和主持費，卻不知道如何理財，因此都被人借走了，而且「都沒有人還」。她說，「如果你很有謀生能力，但是你不會理財，總會有人看見這一點，覺得反正你沒用就拿來給我用吧」。

吳淡如與陳重銘合作出書《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》，她在書中分享自己過去透過各種機會培養斜槓能力，進而有更多元的謀生能力。例如當她還是編輯時，無論資料多麼繁多，她都能迅速駕馭各種資料，編寫出吸引人的文案，這也成為她在日常工作之外，另一種獲取收入的方式。

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尤其當廣告部的人員束手無策，或者廠商需要置入型廣告時，她都會毫不猶豫地挺身而出，因為知道這不僅僅是一份工作，更是用斜槓工作為自己鍛鍊，把能力訓練得更精良。後來當主持人，她也說像在寫作文，「有那麼一點即席演講的意味，你要順著整個狀況的改變去調和整場的氣氛，你的嘴巴也是一支筆，就在不斷地寫稿子！」

不過她也揭露，那時候正是她的「理財黑暗期」，因為賺了一些稿費和主持費，卻不知道怎麼投資，「於是都投資到借錢的人口袋去了」。她發現一個道理，「如果你很有謀生能力，但是你不會理財，總會有人看見這一點，覺得反正你沒用就拿來給我用吧！」像是有朋友借錢去買車，有朋友跟借錢去攤平股票，總而言之「都沒有人還錢」。

▲她還發現，債權人跟債務人的地位在心理上會調換過來。（圖／記者林育綾攝）



她還發現，債權人跟債務人的地位在心理上會調換過來，「我很害羞，問別人什麼時候還我，總覺得好像自己做錯事。」因此從30歲後，就立誓不再借錢給別人。

對「金錢」糊塗彷彿是家族傳統，當她拿到第一份薪水的時候，還有親友跑去告訴她，她爸爸把家裡的房子拿去給他抵押了，但現在親友還不出貸款，要她好好盡女兒的責任，把薪水都拿給他還貸款，所幸她沒有中計。後來吳淡如把爸爸的貸款還清，發現那時候欠的貸款也不多了。



吳淡如透露，後來才發現這位親戚的「策略」，「明明知道我媽媽每個月在為他還貸款，但是又用我們家會被扣押為理由，希望我每個月孝敬他。我從小就知道這個親戚是『做股票』的，做了一輩子，把所有的親友都借全了，問題在哪裡呢？決策錯誤啊。那種想要一夜致富的賭徒，把股市當成吃角子老虎，希望能一把拉出大獎卻沒有原則，就如被雷打到的機率般渺茫。」

▲存股高手陳重銘、作家吳淡如合作出書《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》。（圖／時報出版）

吳淡如說，很多股市投資新手盼望靠著幸運，來「衝浪」賺一波，老是問別人進場時機，因此只要她聽到有人問「現在可不可以進場？」她就明白眼前的人把自己當賭徒，就算成功跟著進場幾次，也順利回到岸邊，他對自己的幸運也會越來越有信心，但可以想見，「有非常大的機率在一次大浪中覆沒。」

她認為，理財之前，要先理心和腦，願意循序漸進，並且找到好方法，不要企圖衝浪然後乞求在浪口餘生，是很簡單又重要的概念。「其實只要理財概念正確，願意慢慢存，找到正確策略慢慢富有，讓財富自己產生複利效果，任何一個人想要在無法靠命來換錢的時候，持盈保泰並不難。我相信大部分人野心不大，並不是真的希望一夜致富，而是希望年輕時那麼努力工作的自己，可以換得一個不需要憂慮錢財的下半生。」