　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吳淡如自揭「理財黑暗期」　會賺不會理最易被借錢⋯100％有去無回

▲▼發薪,有錢人,鈔票。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲吳淡如自揭理財黑暗期，體悟到會賺錢但不會理財的人，最容易被借錢。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者林育綾／綜合報導

作家吳淡如近年來理財有術，更出書分享理財心法，而她也在書中自揭「理財黑暗期」，透露年輕時靠著各種斜槓，賺了一些稿費和主持費，卻不知道如何理財，因此都被人借走了，而且「都沒有人還」。她說，「如果你很有謀生能力，但是你不會理財，總會有人看見這一點，覺得反正你沒用就拿來給我用吧」。

吳淡如與陳重銘合作出書《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》，她在書中分享自己過去透過各種機會培養斜槓能力，進而有更多元的謀生能力。例如當她還是編輯時，無論資料多麼繁多，她都能迅速駕馭各種資料，編寫出吸引人的文案，這也成為她在日常工作之外，另一種獲取收入的方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

尤其當廣告部的人員束手無策，或者廠商需要置入型廣告時，她都會毫不猶豫地挺身而出，因為知道這不僅僅是一份工作，更是用斜槓工作為自己鍛鍊，把能力訓練得更精良。後來當主持人，她也說像在寫作文，「有那麼一點即席演講的意味，你要順著整個狀況的改變去調和整場的氣氛，你的嘴巴也是一支筆，就在不斷地寫稿子！」

不過她也揭露，那時候正是她的「理財黑暗期」，因為賺了一些稿費和主持費，卻不知道怎麼投資，「於是都投資到借錢的人口袋去了」。她發現一個道理，「如果你很有謀生能力，但是你不會理財，總會有人看見這一點，覺得反正你沒用就拿來給我用吧！」像是有朋友借錢去買車，有朋友跟借錢去攤平股票，總而言之「都沒有人還錢」。

▲▼ 錢包，荷包，新台幣，省錢，薪水，鈔票，新台幣。（圖／記者林育綾攝）

▲她還發現，債權人跟債務人的地位在心理上會調換過來。（圖／記者林育綾攝）
 
她還發現，債權人跟債務人的地位在心理上會調換過來，「我很害羞，問別人什麼時候還我，總覺得好像自己做錯事。」因此從30歲後，就立誓不再借錢給別人。

對「金錢」糊塗彷彿是家族傳統，當她拿到第一份薪水的時候，還有親友跑去告訴她，她爸爸把家裡的房子拿去給他抵押了，但現在親友還不出貸款，要她好好盡女兒的責任，把薪水都拿給他還貸款，所幸她沒有中計。後來吳淡如把爸爸的貸款還清，發現那時候欠的貸款也不多了。
 
吳淡如透露，後來才發現這位親戚的「策略」，「明明知道我媽媽每個月在為他還貸款，但是又用我們家會被扣押為理由，希望我每個月孝敬他。我從小就知道這個親戚是『做股票』的，做了一輩子，把所有的親友都借全了，問題在哪裡呢？決策錯誤啊。那種想要一夜致富的賭徒，把股市當成吃角子老虎，希望能一把拉出大獎卻沒有原則，就如被雷打到的機率般渺茫。」

▲▼存股高手陳重銘、知名作家吳淡如新書《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》。（圖／時報出版）

▲存股高手陳重銘、作家吳淡如合作出書《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》。（圖／時報出版）

吳淡如說，很多股市投資新手盼望靠著幸運，來「衝浪」賺一波，老是問別人進場時機，因此只要她聽到有人問「現在可不可以進場？」她就明白眼前的人把自己當賭徒，就算成功跟著進場幾次，也順利回到岸邊，他對自己的幸運也會越來越有信心，但可以想見，「有非常大的機率在一次大浪中覆沒。」

她認為，理財之前，要先理心和腦，願意循序漸進，並且找到好方法，不要企圖衝浪然後乞求在浪口餘生，是很簡單又重要的概念。「其實只要理財概念正確，願意慢慢存，找到正確策略慢慢富有，讓財富自己產生複利效果，任何一個人想要在無法靠命來換錢的時候，持盈保泰並不難。我相信大部分人野心不大，並不是真的希望一夜致富，而是希望年輕時那麼努力工作的自己，可以換得一個不需要憂慮錢財的下半生。」

延伸閱讀

借錢給閨蜜或親友真的會「人財兩失」！成為「奴僕」關係從此疏遠

「現在能進場嗎？」吳淡如稱衝浪者=賭徒：很大機率在大浪中覆沒

領到6000第一想法是「趕快花掉」？理財專家：有錢人不會這樣想

ET快訊
警政署高層嗆選手「收起台灣國旗」　網洗版：丟臉死了
卡努連一周甩雨　氣象局曝最新預測路徑
狠女持傘「暴打黑狗」　牠被捅到淒厲慘叫
楊勇緯奪本季首面獎牌卻留遺憾　賽後一度哽咽
《想見你》男星突襲吻女歌手　節目急發聲
快訊／雨彈升級！　3縣市豪雨特報
「3碗白飯+炒羊肉」吃完免費！　網炸鍋：北科大出動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成大開發可精準遠距治療系統　獲旺宏金矽獎最大獎

「台江阿嬤」挺過風雨　文化局全力搶修九成館舍恢復營運

替國爭光！警政署高層嗆選手「收起台灣國旗」　網洗版：丟臉死了

卡努「從頭頂過」連一周甩雨　有颱風假？氣象局：連海警機率都低

嘉義縣籲民眾防範登革熱　落實「巡倒清刷」四大步驟

台大拼世界排名前50　校長：發展國際頂尖特色研究中心

快訊／雨彈升級！中部3地轟豪雨　11縣市豪大雨特報　

吳淡如自揭「理財黑暗期」　會賺不會理最易被借錢⋯100％有去無回

快訊／國家警報響了！雷雨彈轟2縣市　防雷擊、淹水

快訊／大雷雨開轟台中市！警戒1.5小時　防劇烈降雨

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

郭書瑤愛單身「姐妹萬能要男友幹嘛」　親弟缺錢捲共諜案？..求饒：我心好累！

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

聽到要散步懶惰汪秒趴地裝睡！狗姐姐等到氣炸幫爸「合力拖走」

成大開發可精準遠距治療系統　獲旺宏金矽獎最大獎

「台江阿嬤」挺過風雨　文化局全力搶修九成館舍恢復營運

替國爭光！警政署高層嗆選手「收起台灣國旗」　網洗版：丟臉死了

卡努「從頭頂過」連一周甩雨　有颱風假？氣象局：連海警機率都低

嘉義縣籲民眾防範登革熱　落實「巡倒清刷」四大步驟

台大拼世界排名前50　校長：發展國際頂尖特色研究中心

快訊／雨彈升級！中部3地轟豪雨　11縣市豪大雨特報　

吳淡如自揭「理財黑暗期」　會賺不會理最易被借錢⋯100％有去無回

快訊／國家警報響了！雷雨彈轟2縣市　防雷擊、淹水

快訊／大雷雨開轟台中市！警戒1.5小時　防劇烈降雨

營養師公布「14種隱藏高鈉食物」！吃起來不鹹　玉米濃湯也中

大雷雨狂轟台中！路樹壓毀休旅車...無人受傷　太原路一度封閉

陸大咖主持人被控性侵！女子實名拍影片爆料　警調查：精神分裂症

宜蘭上半年新開飯店懶人包！房內享海景第一排　露天風呂看山林

成大開發可精準遠距治療系統　獲旺宏金矽獎最大獎

小優曝被前男友「半軟禁」4個月！　上下班定點接送...回家直接關鐵門

「台江阿嬤」挺過風雨　文化局全力搶修九成館舍恢復營運

柯文哲唱完KP SHOW　見到郭台銘花籃稱「這是我常用字」

明星賽對決洋投　陳金鋒觀察亞冠賽可用之兵

從普丁手中搶來購買的火箭！　烏軍「使用北韓武器」反攻俄軍

生活熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

鳳梨床伴喊告　馮語婷再放話「公開身分」

92億股息入帳！郭台銘親曝要怎麼花

卡努將跨中颱！　最新路徑曝光「觸及台灣北部海面」

午後對流雨開轟！9縣市大雨特報　雨下到入夜

「卡努」下周升級中颱挺進台灣北邊　雨連下4天！全台中獎

颱風前「帝爺公蛇」現身　專家：這2個月要注意

基隆女買內衣1380元→190萬！店員開錯發票慘了

哪一道熱炒料理最代表台灣？網：它秒消失

「3碗白飯+炒羊肉」吃完免費！他喊下次不敢了

空姐給滾燙熱水「害女友受傷」　他控不負責

12星座「最新一周運勢」！雙魚小心惹麻煩

雨區擴大！10縣市大雨特報　最新警戒區出爐

更多熱門

相關新聞

男被騙百萬　再匯50萬跟著老師投資

男被騙百萬　再匯50萬跟著老師投資

桃園一名80歲吳姓男子雖然已被騙超過百萬，但仍堅持再領50萬跟著股市理財群組投資，警方獲報苦口婆心勸導，並以手機秀出受騙案例，並告知吳想滙的帳戶，已被列警示帳戶，但王男只是哈哈一笑，仍執意領錢投資，最後員警只好聯絡其女兒到場幫忙勸說，才讓王男態度軟化放棄匯款。

股市聞人徐健航遭詐團冒名　他入群痛失95萬

股市聞人徐健航遭詐團冒名　他入群痛失95萬

比起錢　為何員工更希望受到重視

比起錢　為何員工更希望受到重視

被詐5次痛失246萬想翻本　好心當鋪救了她

被詐5次痛失246萬想翻本　好心當鋪救了她

7大特質　破解真正「有錢人的腦袋」

7大特質　破解真正「有錢人的腦袋」

關鍵字：

吳淡如理財投資時報出版

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

林志玲最新貼文「突PO凸肚照」

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

不滿大谷挨轟　藍鳥球星：他X的

1度電5.5元！租屋妹「冷氣只吹29度」　房東傻眼了

日男星「節目嗆爆福原愛」！權威律師警告了

瑤瑤分手8個月後「胸前全透膚」前男友反應曝

罔腰對話鳳梨私訊「錄影全上傳」！

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

身分證中2碼　火鍋升級藍鑽蝦吃到飽　

更多

最夯影音

更多
ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面