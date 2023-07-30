忙翻時有人拜託幫忙⋯你會？　4種反應看「心裡地位」與人際關係

▲工作忙了一天，有人來請你幫忙時，你的反應是？（圖／CFP）

文／諮商心理師林萃芬

摘自／時報出版《從說話洞察人心》

引言：想像一下，你正在忙碌的一天中，突然有人對你說：「麻煩幫我一個忙，好嗎？」你的第一反應是什麼？你可能會覺得這是一個簡單的問題，但心理師林萃芬將其視為一個獨特的窗口，透過這個窗口，洞察我們內在的「心理地位」。

每一種回應都揭示了我們的「心理地位」，這是人際溝通分析學派（Transactional Analysis, TA）中的一種重要概念，用來解釋人際關係中的互動現象。你的反應又會是哪一種呢？你的選擇可能會揭示出你的內在心理狀態，並提供改善人際關係的方法。

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以下有四種可能的反應：

★一、選擇「好啊！你要我幫你做什麼？」

➞屬於「我好、你也好」的「心理地位」

「好啊！你要我幫你做什麼？」這種回應代表了「我好、你也好」的心理地位。這意味著你尊重自己，也尊重他人。「我好、你也好」心理地位：又稱為贏家的心理地位，也是最具建設性的心理地位。既喜歡自己，也願意分享自己；欣賞別人，也願意接近別人，人際關係是開朗而親密的。

▲願意幫忙的人，心裡地位是「我好、你也好」。（圖／CFP）

★二、選擇「走開，你擋到我了。」

➞屬於「我好、你不好」的「心理地位」

「走開，你擋到我了。」這種回應代表了「我好、你不好」的心理地位。這可能暗示你覺得自己比對方重要，或者你對別人的需求感到厭煩。「我好、你不好」心理地位：屬於傲慢與投射的心理地位，自認高人一等，內心常會看不起別人，喜歡操縱別人，總是覺得自己很重要，人際互動的時候多半以自我為中心， 行為上則偏向擺脫別人。「我好、你不好」的人內心常會有「扭曲感受」，很容易生氣或狂喜。內在想法往往是：「我要做給大家看，我辦得到。」與人互動的時候，常會刻意凸顯自己的重要性，證明自己是最優秀的。

▲從日常情境的回應，就能看出一個人的心裡地位。（圖／CFP）

★三、選擇「我應該幫對方做的更好。」

➞屬於「我不好、你好」的「心理地位」

「我應該幫對方做的更好。」這種回應代表了「我不好、你好」的心理地位。這可能表明你將他人的需求置於自己之上，或者你對自己的能力感到不自信。「我不好、你好」心理地位：在面對別人時常會感到無力、退縮，總覺得別人比較重要，聽從別人的意見，缺乏自己的主見，常常會委屈自己、壓抑自己，努力討好別人，人際關係較為隨和、妥協，以別人為中心。「我不好、你好」的人內心常會有「扭曲感受」是沮喪、內疚、憂慮、力有未逮、迷惑。內在想法總是在鞭策自己：「我應該做的更好。」努力矯正自己內在「我不好」的感覺。

★四、選擇「那你為什麼不幫我。」

➞屬於「我不好、你不好」的「心理地位」

「那你為什麼不幫我。」這種回應代表了「我不好、你不好」的心理地位。這可能意味著你覺得自己和他人都不值得尊重或愛護。「我不好、你不好」心理地位：對自己與他人的價值、潛能失去信心，有時可能會對生命失去興趣。與人互動的時候，常會不自覺否定自己，也否定別人，對自己的表現持否定的態度，但同時也不欣賞別人，老是覺得別人跟自己一樣糟，人際關係是疏離的、不容易親近的。

「我不好、你不好」的人內心常會有的「扭曲感受」是孤單、沒有人愛、被人拒絕、無路可逃。內在想法：「我就是這樣，永遠做不好一件事情。」既討厭自己，也對周遭人懷有敵意。

★本文摘自時報出版《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》，作者為諮商心理師林萃芬。深入淺出分析各種常常聽到的語言，除了說明語言背後的心理動機外，也整理出不受傷害的應對方式。