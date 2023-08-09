中常會親自Google備轉容量率　賴清德：台灣其實不缺電

▲民進黨主席賴清德強調台灣不缺電。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德今（9日）下午主持中常會，據轉述，賴清德特別在會中談及能源議題，直言台灣其實不缺電，建議中常委、各級民代可請民眾查詢當天的備轉容量率，他更當場拿出手機Google，指根據台電公司資料，今天備轉容量率為10.03%，顯示供電充足。

據轉述，賴清德今天在會中談及缺電議題，強調自己在行政院長任內就核定了7部天然氣機組，要知道台灣缺不缺電的議題，建議黨公職可請民眾查詢當天的備轉容量率資訊。他說，台灣其實不缺電，台灣的電是夠的，不會不夠。

針對能源議題，賴清德近日接受電視媒體專訪時說明，關於用電，外界有很多錯誤的數字，事實上，2022年台灣的綠能發電量已經超過核能發電，核能發電的佔比也僅約5%而已，這5%並不會造成外傳的大停電；目前備轉容量率約為15，簡單解釋就是今天發電100度，只用掉85，還有15度的空間，所以，2025年一定會缺電的傳言，從實際數字來看，並不合理。

此外，賴清德也引述近期行政院發布的「10面向打造經濟與社會韌性」內容說，談到歲計賸餘的議題，蔡政府不但沒有亂花錢，而且還超前部署，除了大企業賺到很多錢來幫助國家整體經濟發展，政府也在擴大公共運輸補貼、推動產業及中小企業升級轉型等10個面向，幫助中小企業及弱勢。