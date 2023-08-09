賴清德「不接受台獨金孫標籤」　賴士葆轟：難獲共鳴

▲立委賴士葆。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前表示自己不接受「台獨金孫」的標籤，並解釋「務實台獨工作者」是指台灣不屬於中華人民共和國一部分，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬。對此，國民黨立委賴士葆9日痛批，賴清德過去是如此斬釘截鐵的熱血台獨，完全沒有模糊的空間，現在要選總統，希望擴大台獨之外的票源，所以想要洗腦台灣人民，這樣的轉彎不只太辛苦，也難獲共鳴。

賴士葆表示，賴清德到底是台獨金孫或是政治金童不是他說了就定案，賴清德努力要撕掉台獨的標籤，整天不停地解釋，但輿論不停的倒帶賴清德過去說過的「我是一個主張台灣獨立的政治工作者，無論擔任什麼職務，態度都不會改變。」

賴士葆批評，賴清德過去是如此斬釘截鐵的熱血台獨，完全沒有模糊的空間，現在要選總統，希望擴大台獨之外的票源，所以想要洗腦台灣人民，這樣的轉彎太辛苦，也難獲共鳴。

此外，賴士葆提及，前幾天輿論熱議台中里長劉瑞銓掛的看板，「我愛台灣，誰當總統都可，不准有戰爭，我的孫子才2歲」，這些內容是全台灣人的一致心聲，沒有人希望戰爭。他說，日本前首相麻生太郎來台演講，鼓吹嚇阻才能避戰，要有實際軍備，還要有執行力即人民認同的動武意志，甚至要面對發生戰爭的可能性，而這就是民進黨的現況。

賴士葆表示，除了要淡化台獨工作者的刻板印象，賴清德不斷澄清的就是「票投民進黨，青年上戰場」，然而民進黨這幾年的兩岸政策是對抗不是對話，備戰而不是避戰，讓兩岸關係處於兵凶戰危，戰爭一觸即發的邊緣。

賴士葆質疑，總統蔡英文說確保區域穩定，不尋求軍事對抗，賴清德說不會讓戰爭發生，但一個習於說謊作假、論文抄襲的政黨，毫無誠信可言，要讓人民如何相信這些政客的承諾和保證？