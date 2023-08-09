民進黨黨務主管最新名單　口譯哥接國際部主任

▲趙怡翔接掌民進黨國際事務部主任一職。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前客家事務部主任蔣絜安因論文涉抄爭議請辭，原國際事務部主任謝佩芬也因轉戰立委選舉去職，針對目前黨務主管懸缺，據轉述，秘書長許立明今（9日）在中常會宣布，將由前立委陳明真接掌客家部，台北市議員趙怡翔接掌國際部，相信未來在兩人帶領下，對客家事務、政黨外交能多所貢獻。

許立明今天下午在中常會黨務報告階段，說明黨務主管的新人事，將由出身於新竹縣新埔鎮的陳明真出任客家事務部主任，國際部主任一職，則由曾任駐美代表處政治組組長的趙怡翔接任。許說，相信未來在陳明真帶領下，客家事務能夠多所貢獻，亦肯定趙資歷完整、歷練充足，未來配合選舉節奏，加速推動政黨外交，並建立與國際夥伴更緊密的互動關係。

陳明真出身於新竹縣新埔鎮，擁有清華大學核子工程學系學士、美國愛荷華州立大學核子工程博士學位，是現任國家原子能科技研究院董事、行政院原子能委員會委員，他曾於美國阿崗國家實驗室服務，也曾在美國奇異公司擔任高級工程師、美國巨微科技公司擔任董事長，回國後，曾以僑居國外代表擔任第6屆不分區立委，而陳也曾擔任全美台灣客家會會長、世界台灣客家聯合會會長、台灣客家聯盟協會理事長。

另外，趙怡翔是現任台北市議員，同時身兼民進黨總統參選人賴清德競辦發言人職務，他曾任民進黨國際部副主任、外交部部長室主任、駐美代表處政治組組長，也擔任過美國著名智庫CSIS研究員。

許立明特別談及，希望趙怡翔帶領國際部，接待外媒、外賓，此外，近期賴清德將以總統特使身份出訪，黨部方面將會提出關於國際關係、國際情勢、兩岸方面的深度觀察，同時也要提防有心人士在國際關係上見縫插針。