郭台銘晤麻生太郎談話內容曝　「日本盼兩岸談和」

▲郭台銘會晤麻生太郎。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘動今（9日）會晤來訪的前日本首相麻生太郎，雙方在麻生下榻酒店洽談約1個小時。會後郭台銘表示，麻生很關心台灣會不會發生戰爭，因為「台灣有事，日本就有事」，所以日本希望兩岸能夠談和。過程中，郭批評民進黨總統參選人賴清德，指美方對賴有相當疑慮、中方也不可能接受賴。

郭台銘會晤麻生結束之後表示，4月份去日本時見過麻生，這是他們在4個月內第二次見面，他日前在美國時，沒想到麻生透過台灣外交部直接通知，希望在走之前能夠相見，所以等於是4個月內見了兩次面，每一次麻生都很關心台灣會不會發生戰爭、關心台灣的未來，因為他常常強調，「台灣有事，日本就有事」，他剛剛引用航海王一段話，就是日本人是不會忘記朋友的。

郭台銘說，自己把「金門和平宣言」拿給麻生看，向麻生說明，台灣盡量能夠備戰、同時避戰，希望用自己微薄的力量來替台灣找出一條避戰的方法，就是要能夠找出對話的基礎，而對話的基礎來自於信任。

郭台銘強調，現在民進黨當局，尤其是賴清德副總統擔任總統候選人，若要得到北京的信任，目前美國是有相當疑慮，那北京當局當然不會接受賴現在的說法，日本是希望兩岸能夠談和的，所以他就跟麻生介紹了金門和平宣言的重要性，讓兩岸都有一個溝通的管道，這就是一個避戰的方法。

郭台銘強調，中美之間現在劍拔弩張，但他們還是盡量創造談判的條件，所以美國也希望台灣能夠直接跟中國對話，直接Dialogue就是希望避免擦槍走火，而現在美國在選舉，整個大陸政治氣氛趨於緊繃的話，兩岸的關係很可能隨時都會擦槍走火，把台灣推向戰爭危險邊緣。

郭台銘也說，雙方談到台日兩國有非常多的科技、產業、人員的交流，所以郭希望跟日本在科技合作、人才交流，大家共同發展新科技。

最後，郭台銘指出，麻生送了一組日本郵票，當中包含日本動漫，還有大家小時候看的小叮噹，所以他們就是希望台灣年輕人、小朋友多看點動漫，在成長過程中不要受到戰爭陰影侵襲。