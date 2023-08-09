謝典林挺「郭柯合」　邱毅：全體議長共識！郭台銘獨立參選路不通

▲郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

彰化縣議長謝典林日前接受資深媒體人王淺秋專訪表示，希望在野整合下架民進黨，但如果整合不成，則就不會支持鴻海創辦人郭台銘獨立參選。對此，前立委邱毅9日強調，郭台銘獨立參選這條路是不通的，因為沒有勝算，要地方派系陪打一場沒有勝算的選戰是不可能的，這點謝典林已經把態度表達的很清楚，這不是他一個人的意見，而是全體議長的共識。

邱毅今日在臉書發文表示，郭台銘的模糊戰術恐怕要畫上句點了，否則將落入被邊緣化的危機，畢竟民眾的耐性是有限的，在媒體的推波助瀾下，郭台銘必須做個清楚的決斷。他分析，郭台銘獨立參選這條路是不通的，因為沒有勝算，要地方派系陪打一場沒有勝算的選戰是不可能的，這點謝典林已經把態度表達的很清楚，這不是他一個人的意見，而是全體議長的共識。

邱毅指出，參與這場選戰，不僅要投入人力金錢，最要命的還有民進黨的秋後算帳；因此，各縣市議長、派系頭人要走有勝算的路。至於什麼是有勝算的路？邱毅說，第一，郭台銘要完成在野的整合，最好是三人整合，若達不到，也必須兩人整合，再加棄保；第二則是郭台銘的資源必須到位，三軍未動糧草先行，不是說說而已，要有實際行動。

邱毅強調，謝典林的話明顯在向郭台銘施壓，要他把重心放在「郭柯合」上。至於誰正誰副，雙方可約定一個時間，以民調數字決定，爭取為正只是個目標，卻非固執成見的立場，最後的民調結果，雙方要遵守遊戲規則，不能違反承諾。

邱毅表示，下架民進黨是主流民意，整合是最高戰略原則，抵制整合的一方必然被邊緣化。他建議，郭台銘應該尋求「郭柯合」的共識，但到底是「柯郭配」還是「郭柯配」，就由交給民調的數字來決定，目前「郭柯合」還有希望，畢竟誰都不該抗拒「下架民進黨」的主流民意。