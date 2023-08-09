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張蘭斥炒作要道歉！律師函抓包「低級錯誤」　大S律師：歡迎來告

▲張蘭律師聲明被抓包錯字。（圖／翻攝自微博）

▲大S對張蘭、汪小菲提告。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大S（徐熙媛）昨（8）日在微博貼出律師聲明指出，已在今年2月16日針對張蘭、汪小菲母子，持續在抖音直播中進行侮辱和誹謗行為提起訴訟，分別於3月及4月由北京互聯網法院立案。晚間，對於被前媳婦提告，張蘭也發出律師函，反嗆大S炒新聞，要她在期限內公開道歉。不過卻被抓包發現，文中有錯字。

張蘭透過律師發布聲明，點名大S律師鄧高靜「立即停止通過網路社交平台炒作及侵權行為，並向張蘭女士賠禮道歉，恢復名譽」，警告若不為之，將使用法律武器維護自身權益，且保留投訴鄧高靜律師的權利，然而，第二點聲明上寫著「張蘭女士女士」，多打了一個「女士」。

▲張蘭律師聲明被抓包錯字。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭律師聲明被抓包錯字。（圖／翻攝自微博）

張蘭的回函是發給大S的律師事務所而非本人，且還被抓包錯字，網友對此紛紛吐槽，「怎麼發律師函給人家的律所呢，為啥不敢發給大S？人家律所接受委託有什麼錯」、「這份律師函真是很容易能看出張蘭女士的律師很匆忙啊」、「這就有點搞笑了」、「水平高低立現」。

大S律師鄧高靜隨後也回應，並標記張蘭帳號，「當事人決定何時公布維權進展是當事人的權利，律師接受委託發布聲明合法合規」、「手上證據充分，並已提交法院，歡迎來告」。

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