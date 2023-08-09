大S正式提告張蘭、汪小菲！　火大開撕發聲明：持續侮辱

記者鄭思楠／綜合報導

大S（徐熙媛）與前夫汪小菲的離婚風波至今仍在延燒，更時常遭到前婆婆張蘭的公開批評。8日，大S透過律師發表聲明，正式對張蘭、汪小菲母子檔提告。聲明提到，張蘭從2022年11月21日起，就不斷在抖音直播間中持續性進行侮辱和誹謗的行為，目前兩人的官司都已在北京互聯網法院立案。

▲大S和汪小菲2010年並於2021年離婚。（圖／翻攝自微博）



鄧高靜律師今天發出正式聲明，受到大S的委託正式對張蘭和汪小菲提告。大S針對2022年11月21日起，張蘭在抖音直播中做出許多侮辱誹謗的行為、汪小菲則在微博和抖音等社群平台進行侮辱誹謗，她2023年2月16日正式對張蘭和汪小菲提告。

張蘭案已在2023年3月20日由北京市第一中級人民法院立案，並在報請北京市高級人民法院批准將案件移送到北京互聯網法院審理，北京互聯網法院已經在2023年4月20日立案。汪小菲部分則是北京互聯網法院已在2023年3月21日立案。

▲張蘭曾在抖音直播中多次提及大S。（圖／翻攝自微博）



鄧高靜律師在最後一點中提到，已在委託下完成取證工作，將會根據實際情況採取進一步的法律措施：「徐熙媛女士作為網暴受害者，切身感受到了網路暴力的危害，將堅決通過法律手段維護其合法權益，同時也呼籲網路用戶理性發言，網路平台應當嚴格履行平台監管責任，共同營造良好的網路環境。」

【大S委任律師鄧高靜律師聲明全文】

受徐熙媛女士之委託，上海德禾翰通律師事務所指派鄧高靜律師、廣東卓建（龍崗）律師事務所指派鄧晴子律師，就部分網絡用戶侵犯徐熙媛女士之合法權益事宜發布本律師聲明。

一、張蘭女士自2022年11月21 日起，在抖音直播間持續性地對徐熙媛女士實施侮辱、誹謗等行為，徐熙媛女士已於 2023 年2月 16 日對張蘭和北京微播視界科技有限公司（抖音平台）提起訴訟，北京市第一中級人民法院於 2023年3月 20日立案後，經報請北京市高級人民法院批準將案件移送北京互聯網法院審理，北京互聯網法院於 2023 年4月20日立案。

二、汪小菲先生自 2022 年11月21 日起，在微博，抖音等網絡平台持續性地對徐熙媛女士實施侮辱，誹謗等行為，徐熙媛女士已於 2023 年2月16 日對汪小菲提起訴訟，北京互聯網法院於 2023 年3月21 日立案。

三、徐熙媛女士相信北京互聯網法院會依法及時審理兩案件並作出公平公正的判決。

四、針對其他部分網絡用戶對徐熙媛女士實施的侮辱、誹謗行為，徐熙媛女士已委托本律師完成取證工作，將根據實際情況採取進一步的法律措施。

徐熙媛女士作為網暴受害者，切身感受到了網路暴力的危害，將堅決通過法律手段維護其合法權益，同時也呼籲網路用戶理性發言，網路平台應當嚴格履行平台監管責任，共同營造良好的網路環境。

▲鄧高靜律師聲明。（圖／翻攝自微博／邓高静律师）