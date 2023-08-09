立秋財星降臨！　4生肖要發了

▲生肖屬狗者有望得到升職加薪。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

立秋財星來了！塔羅牌老師艾菲爾分享，立秋之後，生肖屬「狗、虎、豬、猴」財星降臨，無論是在事業上、投資中還是理財規劃中，都保持著樂觀和積極的心態，相信你會因此獲得更多的收穫和幸運。

第四名生肖猴：暗合之情，財運尤佳

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生肖猴的你，財運將更加明顯，甚至有潛在的暴利機會，你可以充分發揮自己的聰明才智和靈活變通，取得事業上的好成績，也能在投資上獲得豐厚利潤。

建議你與人合作將是明智之選，不要過於自我或固執己見，保持開放心態，善於傾聽他人意見，這將為你帶來更多財富的機遇。相信自己的實力，勇往直前，收穫將會更加豐盛！立秋財運大爆發，願你在未來的日子裡風生水起，財富滾滾來！

第三名生肖豬：三合之局，財運亨通

生肖豬的你，財運將更加順遂，收入來源將多元且豐富，你可以展現自己的能力和魅力，在工作中得到上司和同事的認可與支持，同時在生意上也有機會拓展新的客戶和市場。

建議你多做善事，積累善緣，這將吸引更多好運和機遇來到你身邊，相信自己的實力，不斷努力，未來的財富將更加光明！立秋之際，願你的財運蒸蒸日上，好運連連！

第二名生肖虎：三合之局，財運旺盛

生肖虎的你將進入自己的旺運期，事業有望突破，收入將大幅增加，而且你還有偏財運，可能會有意外之財或是投資收益。建議你要多把握機會，勇於創新，不要錯失良機。

相信自己的實力，積極迎接挑戰，勇往直前，在這個機遇多多的時期，不要害怕冒險，敢於嘗試新的事物，你的財運將更加亨通，未來的前景必定更加光明！立秋之際，祝你財源滾滾，好運連連！

第一名生肖狗：六合之相，財運高照

生肖狗的你的財運更加旺盛，事業和財富相輔相成，你可以在工作中表現出色，有望得到升職加薪或其他獎勵和補償，同時投資也可能帶來收穫，或是從其他方面獲得意外之財。

建議你要保持積極主動的態度，不要放棄任何機會，抓住每一個可能帶來好運的時機，勇敢嘗試新的領域和機遇。相信自己的能力和努力，你將會在這個時期獲得更多的財富和成功！立秋之際，祝你財源廣進，一切順利！