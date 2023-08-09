　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立秋財星降臨！　4生肖要發了

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲生肖屬狗者有望得到升職加薪。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

立秋財星來了！塔羅牌老師艾菲爾分享，立秋之後，生肖屬「狗、虎、豬、猴」財星降臨，無論是在事業上、投資中還是理財規劃中，都保持著樂觀和積極的心態，相信你會因此獲得更多的收穫和幸運。

第四名生肖猴：暗合之情，財運尤佳

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖猴的你，財運將更加明顯，甚至有潛在的暴利機會，你可以充分發揮自己的聰明才智和靈活變通，取得事業上的好成績，也能在投資上獲得豐厚利潤。

建議你與人合作將是明智之選，不要過於自我或固執己見，保持開放心態，善於傾聽他人意見，這將為你帶來更多財富的機遇。相信自己的實力，勇往直前，收穫將會更加豐盛！立秋財運大爆發，願你在未來的日子裡風生水起，財富滾滾來！

第三名生肖豬：三合之局，財運亨通

生肖豬的你，財運將更加順遂，收入來源將多元且豐富，你可以展現自己的能力和魅力，在工作中得到上司和同事的認可與支持，同時在生意上也有機會拓展新的客戶和市場。

建議你多做善事，積累善緣，這將吸引更多好運和機遇來到你身邊，相信自己的實力，不斷努力，未來的財富將更加光明！立秋之際，願你的財運蒸蒸日上，好運連連！

第二名生肖虎：三合之局，財運旺盛

生肖虎的你將進入自己的旺運期，事業有望突破，收入將大幅增加，而且你還有偏財運，可能會有意外之財或是投資收益。建議你要多把握機會，勇於創新，不要錯失良機。

相信自己的實力，積極迎接挑戰，勇往直前，在這個機遇多多的時期，不要害怕冒險，敢於嘗試新的事物，你的財運將更加亨通，未來的前景必定更加光明！立秋之際，祝你財源滾滾，好運連連！

第一名生肖狗：六合之相，財運高照

生肖狗的你的財運更加旺盛，事業和財富相輔相成，你可以在工作中表現出色，有望得到升職加薪或其他獎勵和補償，同時投資也可能帶來收穫，或是從其他方面獲得意外之財。

建議你要保持積極主動的態度，不要放棄任何機會，抓住每一個可能帶來好運的時機，勇敢嘗試新的領域和機遇。相信自己的能力和努力，你將會在這個時期獲得更多的財富和成功！立秋之際，祝你財源廣進，一切順利！

ET快訊
林襄回家洩「私下模樣」差很大！
林襄超帥新歡馬傑森　黑馬背景起底！
張育成留大聯盟有變數！　未來可能動向曝光
快訊／雨區擴大！　6縣市大雨
快訊／騎士載女等紅燈　下秒被撞「爆頭」慘死
快訊／林襄秘戀馬傑森！　經紀人回應了
生技大亨爆公眾場合「狠踹國旗女孩」　驚呆名媛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立秋財星降臨！　4生肖要發了

館長「徹底污名化coser」　美女醫怒轟：究竟腦子是哪裡有問題

快訊／雨區擴大！　6縣市大雨

隔壁車位放4台推車　女駕駛開不了門遭3孩嘲笑：從後車廂爬

不是新冠！4阿兵哥集體感染　醫揪2病毒：都能放假了

刺青女老師遭檢舉「教學生當AV女優」　議員竟還幫腔

20多歲女減肥「吃很清淡」　醫揪關鍵半年剷10kg

花1200元「求河北彩花踩」被拒！　天降腳天使幫他圓夢

比雙颱更要堤防它　明後下更大恐致災雨

長壽颱卡努搞死3國氣象局　「蘭恩好像也想蛇行一下」

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

抓到了！2千隻鵪鶉被亂丟慘死　紅衣女稱「奉旨放生」消災祈福

BMW不爽被按喇叭一路追　2男怒砸爛賓士跳車頂狂踹

立秋財星降臨！　4生肖要發了

館長「徹底污名化coser」　美女醫怒轟：究竟腦子是哪裡有問題

快訊／雨區擴大！　6縣市大雨

隔壁車位放4台推車　女駕駛開不了門遭3孩嘲笑：從後車廂爬

不是新冠！4阿兵哥集體感染　醫揪2病毒：都能放假了

刺青女老師遭檢舉「教學生當AV女優」　議員竟還幫腔

20多歲女減肥「吃很清淡」　醫揪關鍵半年剷10kg

花1200元「求河北彩花踩」被拒！　天降腳天使幫他圓夢

比雙颱更要堤防它　明後下更大恐致災雨

長壽颱卡努搞死3國氣象局　「蘭恩好像也想蛇行一下」

高雄鐵皮屋車行深夜火警「狂竄火煙」　一整排機車全被燒光了

日本帥氣甜點師傅徒步環島找露營點　東港警撂英日文伸援手

樓梯間強吻國二女學生！來回噁摸大腿內側　補習班狼師下場慘了

揪團開喝！　手搖飲「指定飲品買1送1」只有今天

張育成仍有球隊關注　美媒點出生涯最大困境

宜蘭秘境三星池登山客失聯16天　官方搜救結束...家屬不放棄

公版寵物險9／1上線　限玩、伴及植入晶片犬貓投保

美容公司當掩護！警破獲假博奕詐欺犯罪集團　查獲流動賭資破2億

輝達超級電腦強棒出擊？!　AI滾量是出貨？換手量？

林襄過往情史曾遇暴力男！公開擇偶條件「讓我崇拜」

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

生活熱門新聞

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

全台連下3天　朵拉颱風最快命名時間曝

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

啦啦隊正妹走光啦！　「電風掀裙底」全直擊

比雙颱更要堤防它　明後下更大恐致災雨

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

林知延700萬豪門婚宴　賓客撐起台股半邊天

快訊／雨區擴大！　6縣市大雨

「蒟蒻講幹話」上傳新片　他曝發死訊原因

不是老高　「中文YT界第一人」是她！

租雅房洗澡聽「天花板傳女聲」！他抬頭一看嚇爛

不是新冠！4阿兵哥集體感染　醫揪2病毒

台男憑實力逃出詐騙園區！總監都被他搞崩潰

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

更多熱門

相關新聞

立秋3禁忌！運動別流太多汗　中醫推「8食物」

立秋3禁忌！運動別流太多汗　中醫推「8食物」

今年的父親節同時也迎來立秋，象徵時序將進入秋季。中醫師提醒，秋天乾燥氣候可能會影響呼吸系統諸多躁症，出現口乾舌燥、喉嚨痛、皮膚乾燥等狀況，建議運動也不要過度流汗，注意水分補充，飲食部分可吃帶有膠質、質地黏稠的食物，像是海帶、山藥或秋葵等，幫助身體收住水分。

今天是立秋！民俗專家點名4生肖留意健康

今天是立秋！民俗專家點名4生肖留意健康

夏秋換季小心秋老虎　中醫分享立秋養生秘訣

夏秋換季小心秋老虎　中醫分享立秋養生秘訣

父親節立秋「恐提早冷颼颼」！5生肖需「躲秋」

父親節立秋「恐提早冷颼颼」！5生肖需「躲秋」

立秋後「騎車先做1事」防感冒

立秋後「騎車先做1事」防感冒

關鍵字：

立秋生肖塔羅牌老師艾菲爾

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

叔叔抱媽睡！兒偷拍傳給爸　這點判免賠

錢帥君被甩！　洗錢男友砸3000萬「柬埔寨娶妻」

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

國泰CUBE卡大調整！增家樂福3%優惠　熱門通路「1動作」才給領

全台連下3天　朵拉颱風最快命名時間曝

廖人帥深夜摟女模一路親！「開腳交疊」黏TT帶回家

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

「Gino勁宥」又爆性侵！硬上女直播主遭起訴

啦啦隊正妹走光啦！　「電風掀裙底」全直擊

女大生大麻成癮出現幻聽　曝系上一半都有吸

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面