全台連下3天！降雨高峰要來了　朵拉颱風最快命名時間曝

▲「Dora」颶風現況。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

全台連下3天，今年第8號颱風「朵拉」將被命名！中央氣象局預報員曾昭誠表示，今天（9日）到周五雨勢會稍微比較多；而位於東太平洋的「Dora」颶風，大約周六會跨過東經180度換日線，將被命名為颱風，但不會影響台灣。氣象粉專提醒，預估周四、周五將是本次的降雨高峰期。

氣象局今晨發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼南部大雨特報。（圖／氣象局）



曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，未來一周西南風影響，今天到周五雨勢會稍微比較多，今日中南部有陣雨或雷雨，南部可能有豪雨機率，北部、東南部也有點降雨，其他地區多雲到晴、午後有雷陣雨。

曾昭誠說，周四、周五水氣稍增加，環境更不穩定，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢會比較大，東半部為多雲到晴、午後有雷陣雨；周六後降雨趨緩，中南部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有雷陣雨。

曾昭誠表示，蘭恩颱風預估周六增強為中颱，而Dora颶風大約周六會跨過換日線，將被命名為颱風，但這兩個系統都離台灣很遠，不會影響台灣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提醒，台中～屏東的朋友注意！未來幾天持續受到西南風與陸風交會輻合，深夜至隔天午前是最容易下大雨的時段，尤其隨著水氣量持續增加，降雨範圍變大，強度、持久度也會跟著提高；預估周四、周五水氣量達到最豐沛，將是本次的降雨高峰期，中、南部平地及內陸近山區有強降雨訊號，北部地區午後也要注意大雷雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



▲▼周四雨區預報圖。（圖／氣象局）

