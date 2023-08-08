都是英雄！搜救隊凌晨挺進仁愛鄉　「手搬物資累癱」借跳高墊先睡

▲新北快搜挺進南投重災區。（圖／翻攝侯友宜臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受卡努颱風強勁西南氣流影響，南投縣仁愛鄉致災性降雨造成嚴重災情。新北市長侯友宜表示，總共63人的搜救隊已前往協助救災。對此，新北市消防局貼出後勤組凌晨出發，努力假設行動基地、累癱睡著的照片表示，「團隊的每一份子都是英雄」。

卡努颱風豪雨重創南投，仁愛鄉多處部落橋樑及道路中斷，許多居民受困其中。侯友宜表示，新北協助救災的人員天亮就挺進災區，由於土石流沖刷，道路通行受阻，先徒手攀爬，靠近受困地點後，透過人力接龍，一個接一個地，把食品、飲用水和醫療物資，一箱一箱搬進村內。

▲凌晨出發假設行動基地的搜救隊，因太過疲憊而先躺在跳高墊上休息。（圖／翻攝新北消防發爾麵）



新北市消防局臉書粉專「新北消防發爾麵」貼出一張照片，可以看到搜救隊員躺在跳高墊上，簡單以外套蓋住上半身睡覺的畫面；「新北消防發爾麵」表示，「後勤組凌晨3點起床整備物資，5點從新北出發到達仁愛鄉公所後，馬不停蹄開始架設行動基地，完成後借用仁愛高農跳高墊就地歇息。 團隊的每一份子都是英雄」。

網友看完紛紛留言，「非常感謝你們」、「真感動！感激不盡啊⋯（南投人路過」、「辛苦你們」、「謝謝所有英雄們，要注意安全」、「南投人謝謝你們，謝謝大家，辛苦了」。