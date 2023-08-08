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首邀育幼院童獻唱教會詩歌祈福　調查局中和園區上梁典禮求平安

▲▼調查局中和調查園區8日舉行上梁典禮，法務部長蔡清祥與調查局長王俊力帶頭在鋼樑上簽名求平安，並邀請高雄六龜育幼院院童合唱團獻唱教會詩歌祈福。（圖／調查局提供）

▲調查局中和調查園區8日舉行上梁典禮，邀請高雄六龜育幼院院童合唱團獻唱教會詩歌祈福，法務部長蔡清祥（中）與調查局長王俊力（右2）與院童寒暄。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

被視為調查局未來國安重鎮的新北市「中和調查園區」新建工程，今（8日）舉行重要的上梁典禮，並首度試辦基督教風格的祈福儀式，邀請高雄六龜育幼院合唱團專程北上，獻唱《哈利路亞》等3首詩歌，法務部長蔡清祥與調查局長王俊力率領相關主管與施工廠商負責人，在鋼樑上簽名求平安，明天將吊掛到大樓最高處安放。

中和調查園區於2020年12月30舉行動土典禮時，總統蔡英文親自出席，而「上梁」向來是房舍興建工程的大事，具有拜謝神祇、驅除妖邪的象徵意義，調查局日前已先舉辦傳統中式祭祀儀式祈福，因調查局長王俊力本身為基督徒，所以首度試辦基督教風格的祈福儀式，並邀請六龜育幼院院童合唱團專程北上獻唱。

▲▼調查局中和調查園區8日舉行上梁典禮，法務部長蔡清祥與調查局長王俊力帶頭在鋼樑上簽名求平安，並邀請高雄六龜育幼院院童合唱團獻唱教會詩歌祈福。（圖／調查局提供）

▲調查局中和調查園區8日舉行上梁典禮，邀請高雄六龜育幼院院童合唱團專程北上獻唱教會詩歌祈福。（圖／調查局提供）

六龜育幼院由基督教會經營，以原住民為主的院童合唱團，優美和聲在國內外頗負盛名，王俊力先前擔任橋頭地檢署檢察長時，曾欣賞院童演唱讚不絕口，育幼院創辦人楊煦牧師夫婦接受王俊力邀請，今天清晨4點帶領20多位院童搭遊覽車出發，風塵僕僕趕赴上午10點的上梁典禮，楊牧師笑稱，小朋友們上車就睡，醒來已經到台北。

但院童表演功力不受舟車勞頓影響，上台開口就讓全場專注聆聽，他們共獻唱《哈利路亞》、《祝福之歌》與《咱當來吟詩》3首詩歌，聽眾們意猶未盡、報以熱情掌聲。楊牧師表示，育幼院希望為社會做些事，而調查局打擊犯罪、為國家做事，院童們很高興能來這裡表演盡一分心力。

▲▼調查局中和調查園區8日舉行上梁典禮，法務部長蔡清祥與調查局長王俊力帶頭在鋼樑上簽名求平安，並邀請高雄六龜育幼院院童合唱團獻唱教會詩歌祈福。（圖／調查局提供）

▲調查局中和調查園區8日舉行上梁典禮，法務部長蔡清祥（左）與調查局長王俊力（右）在鋼樑上簽名求平安。（圖／調查局提供）

法務部長蔡清祥與王俊力全程欣賞，並逐一問候院童，而今天的重頭戲上梁典禮，預先備妥一段約20公尺長的鋼樑，由蔡清祥與王俊力率先以黑筆在樑面簽名，再由調查局副局長黃義村、文瀚、主任秘書孫承一與4個將進駐園區辦公單位的主管，外加施工廠商與監造建築師，共18人簽名求平安。

園區今停工配合典禮，明將把這段鋼樑吊掛到聯合辦公大樓10樓屋頂最高處安放。蔡清祥致詞表示自己擔任調查局長時開始規劃這處園區工程，歷經10多年奔走終於實現，希望現代化科與技化辦公環境，能激勵工作士氣，提高辦案品質效率。王俊力表示中和調查園區代表調查局對現代化辦公環境及環保的重視，目前施工進度穩定超前，預計明年（2024年）中完工啟用。

▲▼調查局中和調查園區8日舉行上梁典禮，法務部長蔡清祥與調查局長王俊力帶頭在鋼樑上簽名求平安，並邀請高雄六龜育幼院院童合唱團獻唱教會詩歌祈福。（圖／調查局提供）

▲調查局中和調查園區8日舉行上梁典禮，法務部長蔡清祥（左）與調查局長王俊力（右）在鋼樑上簽名求平安。（圖／調查局提供）

中和調查園區利用北部地區機動工作站新北市中和區原址擴建，共興建2棟地上10層，以及5層樓與2層樓各1棟的辦公大樓，造價逾12億元，將供屢辦營業秘密案件的新北市調查處、擅長化驗毒品藥物的鑑識科學處，以及偵辦無數矚目重案的北機站，和專辦共諜案的國家安全維護工作站進駐使用，這4大單位也讓中和調查園區具有「情報業務園區」屬性，將成為調查局的國安重鎮。

調查局不僅期望藉由中和調查園區改善辦公空間老舊與吃緊問題，更嚴格要求興建工程符合國家工安標準與品質規範，並參加新北市府「工安獎」與勞動部「金安獎」競賽，獲得評審高度肯定，調查局還打算完工啟用後，要積極爭取黃金級綠建築與銅級智慧建築標章，屆時配合公共藝術設置，讓園區成為當地地標。

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