手槍打靶「2秒轉1次」爆頭要扣分　調查局辦比賽模擬實戰超逼真

▲調查局日前恢復舉辦調查官手槍射擊比賽，因應辦案越來越常遇到歹徒持槍頑抗的狀況。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局近年偵辦毒品、黑道組織、人口販運與電信詐騙機房等案件，越來越常遇到歹徒持槍頑抗的驚險狀況，正確與精準用槍壓制能力日益重要，調查局日前恢復數年未舉辦的射擊比賽，模擬實戰場景設計會轉動的靶面，只有2秒鐘可瞄準與擊發，62位高手經過激烈競技，由福建省調查處調查官奪冠，代表北機站與台東縣調查站的調查官分居二、三名。

調查局所屬外勤調查官都有個人配槍、每月輪流打靶訓練，但調查官外出辦案原本鮮少佩槍，近年狀況明顯改變，必須帶槍出門以防萬一的次數變多，曾任桃園地檢署檢察長的調查局長王俊力，過去在軍中做過中校軍法官，為因應外勤調查官用槍壓制持槍歹徒的辦案需求，日前恢復舉辦手槍射擊比賽。

比賽在調查局位於新店區「展抱山莊」的訓練所靶場舉行，62位由調查局本部及外勤處站各自初賽選出的高手，必須通過2輪測試，每輪須持德制90手槍射擊人形持槍靶與人形持刀靶各10發，第1輪相對簡單，射手與靶紙位置都是固定，持槍靶距離20公尺、持刀靶距離15公尺。

▲號稱調查局特勤隊的「風險應變小組」調查官，在射擊比賽現場展示戰術隊形。（圖／調查局提供）

調查局表示，這是模擬實戰狀況，刀具為近距離武器，持刀歹徒若站得比較遠，威脅性較低，就沒必要開槍反擊，所以也設計持刀靶「扣分題」，打中手腳得滿分10分，打中頭臉心口等致命部位要扣分，比脫靶沒打中得0分還慘，目的是把持刀歹徒「打趴」。反之，為了「打掛」持槍歹徒，人形持槍靶計分標準為致命部位得滿分，但無扣分題。

第1輪取前20名進入第2輪，據悉最高分為194分，只錯失1發滿分。第2輪靶紙距離縮短為持槍靶15公尺、持刀靶10公尺，但限時各30秒與24秒，靶紙還會轉動，持槍靶維持正面朝向射手30秒，時間一到就轉成側面，持刀靶更靈動，每2秒轉正再轉側1次，射手幾乎是反射動作瞄了就打，加上持刀靶維持扣分題，現場慘叫聲四起，都是打錯部位的選手懊惱所喊。

選手們在第2輪分成2批上場，不僅要展現個人槍法，更要與其他9位同時上場射擊的選手競爭，除了槍聲震耳，餘光若看到別人打得又快又準，還得克服自己緊張壓力，稍微急躁就可能「打地瓜」，非常考驗心理素質。由於比賽用槍是統一提供、非個人配槍，難免出現卡彈等突發狀況，選手須自行排除故障，確實有人因此影響成績。

▲調查局恢復舉辦調查官手槍射擊比賽，局長王俊力觀賽打氣，致詞期許調查官允文允武，「養兵千日用在一時」。（圖／調查局提供）

據悉，第2輪最高分為180幾分。此外，現場並安排號稱調查局特勤隊的「風險應變小組」，展示4人一組「戰術持盾行進」等攻堅隊形，「風險應變小組」遴選19位調查官每月射擊訓練2次、綜合散打格鬥訓練4次，用意是快速執行各類風險性任務與緊急突發狀況。

這項比賽由福建省調查處調查官奪冠，代表北機站與台東縣調查站的調查官分居二、三名，選手除獲頒獎狀，將另行敘獎。王俊力到場觀賽打氣，強調「養兵千日用在一時」，經過射擊訓練的洗禮，已有豐富學識的調查官，更能成為允文允武的辦案專才，比賽也讓同仁相互觀摩切磋。調查局表示，將採購新式手槍約1900支，外加與警方同款制式配備「拋射式電擊器」，確保辦案人員安全。